可憐可惡可悲 台灣社會反智危機

最近有三件新聞，讓我對台灣的反智現象感慨良多。

第一則新聞是高雄旗津有一家三口，為了增強免疫力抗疫，到廟裡求符水，結果喝到三人都意識不清出現幻覺送醫。

第二則新聞是駐日代表謝長廷在臉書發文指出，日本三一一地震後，世人對放射性的議題有些敏感，並稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，似乎有意淡化日本核廢水入海的疑慮。

第三則新聞是本名陳時奮的綠營台派國師翁達瑞，在臉書號召支持者連署向美國職棒大聯盟（ＭＬＢ）抗議，指其介入台灣政爭，有義務對台灣球迷好好解釋，並且要求ＭＬＢ公開道歉與澄清。

這三則新聞裡面的人物包括了底層百姓、國家官員、高教學者。就新聞內容而言，第一則最可憐，第二則最可惡，第三則最可悲。但不論是可憐、可惡或可悲，他們所代表的都是台灣這些年來由下到上，社會集體退化的反智現象。

日本學者大前研一曾經說過，低智商社會包含「集體不思考」、「集體不學習」、「集體不負責」三大特點。這種不思考、不學習、不負責的反智主義，主要緣於在不對稱的經濟環境下，所產生對「社會不公」與「前途無望」的自我消極與自我放逐。表面上是反知識，本質裡卻是反精英、反理性、反權威、反建制。

不過台灣社會的反智現象，除了有一部分是因人民對前述經濟相對剝奪感所產生不公與絕望，而選擇自我躺平之外，更重要的一個因素則是執政者透過教育與媒體對人民洗腦。前者是資本主義的惡靈，後者是專制主義的魔掌，二者雙管齊下，遂造就了今日台灣的民粹反智社會。

底層的人民勞苦終日，只能靠既有的認知與本能自我救贖，最為可憐。掌權的政治人物吃香喝辣，用無知與謬論洗腦底層的人民，建構他們的認知與本能，最為可惡。而高教學者降志辱身，引經據典用偏頗不全的知識與邏輯為掌權者護航洗白，最為可悲。

今日台灣的反智民粹，是社會集體思想困境的直接體現；某種程度上也反映了台灣政治的恍惚和迷茫，以及國家整體能源、農業、經貿政策的無知與荒謬。這種反智與非理性，只會使台灣人民思想愈來愈封閉、認知愈來愈侷限，至終會愈來愈偏離正常軌道，愈來愈趨向於愚昧、蠻勇、極端的一面。

我們應當警惕與避免反智民粹被無良政客進一步地利用和煽動，從而造成台灣社會更多的分化與撕裂。為政者當思考，如何在藍與綠、獨與統、破與立的矛盾中，重建台灣人的光榮與夢想。