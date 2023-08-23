漁業聯絡 離岸風場未完成的工作

苗栗外海的海能風場自七月起進行海纜維修作業。不意外地，當地漁民到八月中才得知訊息，業者補辦說明會也語焉不詳。台灣始終未建立離岸風電業者與漁民的聯絡或協調機制，不利於政策的推動。

在離岸風場施工階段，開發業者會函請航港局發布礙航公告，告知往來船隻避開該區域。這樣的慣例有三點缺失：第一，礙航公告並沒有通知漁民，業者提供給航港局緊急聯絡人與專案負責人的聯絡方式，漁民也不知道。第二，業者申請警戒區，並非依據該年度預計施工的範圍，而是一次性申請將至少卅平方公里的風場全部納入，過度影響漁民權益且無必要性。第三，漁民並不知道風場何時興建完成，可再度進入風場海域作業。

離岸風場與原有海域使用者建立良性互動關係，應是業者最基本的社會責任。業者如能善用休漁期進行年度檢測、保養及維修，則可降低對漁民的影響；作業具體內容與期程，也應漁民讓了解。目前亟需建立指引規範的事項至少有：如發生工作船驅趕漁船或絞網爭議如何處理、運營商如何確保海纜埋設於一定深度、因維修而畫設的警戒區應與漁民溝通合理範圍。業者應事前主動提供資訊給風場鄰近海域作業的漁船，包括但不限於作業內容、作業期間、工作船照片，以及對漁業活動的可能影響。

本次海纜維修區域位在風場最西北角的兩支風機之間，距岸超過五浬，作業漁船以拖網船為主，非苗栗龍鳳漁港當地的刺網船。溝通說明會議更應該到拖網船聚集的新竹南寮漁港辦理；以行政區來決定受離岸風場影響的利害關係人，完全背離漁民海上生活。此外，業者僅說明維修作業有警戒船，卻沒有告知警戒區範圍，漁民無所適從；萬一再發生工作船驅趕漁船的事件，恐是所有人都不樂見。

參考英國離岸再生能源發展最佳實務指引有關漁業聯絡制度的建議，業者應指派漁業聯絡人即早展開漁民社群的溝通，並維持即時溝通管道。至於警戒區，施工階段及風場重大維修，是以自升式平台船或其他大型船舶（如海纜鋪設船）為中心畫設半徑五百公尺的圓形作為警戒區。

當離岸風場大規模地與原本漁場重疊，盡速補上漁業聯絡制度與漁業影響減輕方案，兩個行業才有可能共存；不遺落任何人的能源轉型才是公正轉型。