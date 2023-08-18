取消匝道儀控 緩解國5塞車噩夢

國道5號是國內塞車最嚴重的高速公路，除了假日與週一（出門辦事者多）必塞，暑假期間也天天塞車。本人因工作之故，十餘年來每日、含假日，皆須取道國5往返於台北與宜蘭之間，已累積五千次以上經驗，自辛亥路、臥龍街口起計，至宜蘭／壯圍交流道下，若無塞車，需時四十分鐘。

周一下午自宜蘭北上之車輛大排長龍，擠得水洩不通，估計不下萬輛，本人排隊苦等九十分鐘始得上高速公路。於雪山隧道之前半段車速約在四十，車輛間的距離尚屬正常；後半段車速則約在六十，惟車輛間的距離已常見明顯過大，兩車相距幾百公尺者比比皆是（車速去掉個位數、乘以車長，即是安全距離），再伺機於坪林附近駛出隧道，車速自此可在八、九十，完全無塞車現象；至接近石碇一段，則只見前方數百公尺處有兩三輛車。

依過去經驗，在隧道南方苦候四、五十分鐘，過了坪林則車輛稀疏；到了接近石碇一段，卻往往前面空無一車。可知高速公路在隧道出口後的一段，有大量的空間閒置未用；諷刺的是，在隧道入口之前則因受紅綠燈不當控制而有大批車輛聚集，如蝸牛慢行不能進入。

因此建議不妨試行取消匝道儀控，不要阻止車輛進入隧道，順其自然、能進則進，後面進來的車絕不會阻礙前面的車。此外，如今國人公共道德有相當水準，駕駛人在遇車多之時俱能循序漸進，且各交流道匯入高速公路的角度皆不大，無慮車輛相撞，不似十字路口需以紅綠燈控管，減少長年以來國人在高速公路上虛耗的時間和不便。