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25億的球場 不容許異論？

聯合報／ 王振昌／飯店業（高雄市）

老婆說：「我弟弟的婚禮，你為什麼只有包三千六百元？我記得參加你姐姐的婚禮，包了一萬零八百元啊！」老公回答：「你又來了，你家和我家一定要分那麼清楚嗎」？

明明問題是三千六和一萬零八百的差異，馬上被老公上升到你家和我家不平等的大問題。相信這種對話，經常在每一個不快樂的家庭發生。

沒想到，這種對話方式最近也出現在政府。一個遠洋漁港的修整，從原本的三千萬預算加碼到八十一億的質疑，前行政院長馬上酸說「要吃魚又不准修漁港」；屏東新蓋的棒球場要花廿五億，現任縣長也說「不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到」。一下子就把原本可以合理討論的議題上升到政治的高度，表達反對或質疑意見的人，馬上就是非我族類，其心必異。

號稱最會溝通的政黨，怎麼會走到今天這一步？容不下理性的討論，永遠用政治的角度、選舉的權謀來看待所有事情。

廿五億的棒球場，能不能永續經營，隔壁高雄的澄清湖棒球場就是血淋淋的教訓。運動場館經營的問題，和是不是屏東人一點關係都沒有。八十一億的前鎮漁港有沒有必要，看看北高雄同樣花了七十億的興達遠洋漁港，大概就知道問題在哪裡。但對手握大筆政府預算的高官來說，這些卻都不能討論，永遠只能檢討提出問題的人？

如果我們的高層政治人物，永遠用膝反應和政治權謀來看決策，建設就永遠只會是短期的撒錢和剪綵。

婚禮 澄清湖

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