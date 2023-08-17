柯P演唱會與市容突兀

最近柯P開演唱會，引起媒體的調侃。由於他過去在一篇文章中提到學醫是第一流，其次是學工程，學藝術則根本不入流；媒體於是說，他輕視學藝術，所以演唱會唱不好。但過去也有人替他緩頰，說他提到的不入流，只是說明台灣的現狀。

為什麼唱的歌與下列舉例的市容都受到批評？柯P過去曾經感嘆台北好醜，甚至比不上大陸的一線城市，並提到所謂「中華民國美學」；以台北北門一帶的戶外廣告為例，對比於北門建築的清朝美學及台北郵局的日本美學。其中華民國美學的特徵，是紅配綠也不怕狗臭屁，愈鮮豔刺激愈好，重點是要引人注意。但今天國外的廣告卻被細心的管理，一個顏色如果從最黯淡到最鮮豔分成十四個等級，那麼東京的廣告可用的等級必須在等級六以下，超過這個等級的鮮豔就是違法。首爾也類似，他們都採用柔和的顏色，喜歡傳統色調，如米白色牆壁加上原木色屋頂便相當常見。

其次是外形，我們也是形不驚人死不休。台北曾有延宕了廿多年的芝山岩文化景觀管制方案，目的在限建高樓，卻引起居民的激烈反彈；居民熱中於都更圖利，居然想在芝山岩古蹟附近蓋兩棟十四層大樓，三年前法院竟宣判居民勝訴！因為我們沒有景觀法可管，都市設計審議會又不見作為。

無獨有偶，兩年前龍山寺後面要興建一棟卅一層的大樓，大家聽了傻眼，因為美麗的天際線完了。由於建物又扁又寬，故被稱為「刀板樓」，若從龍山寺看過去，將會碰到一塊巨無霸的刀板切向龍山寺。

台北永康街是遊客經常造訪的地方，從前街口高記上海點心舊址，最近突然要興建大樓，日本遊客說這好像在京都觀光地區的平房和神社群中突然出現高樓大廈，十分突兀。永康街棟距不大，商圈走向屬於懷舊風格，不適大樓，但審查仍舊順利通過。

至於柯P演唱會的結果呢？美麗島電子報董事長吳子嘉分析「人設綜藝化」失去了總統的樣貌，等同於上述的違和感。因為藝術不是他的本行，又硬性湊合到綜藝上，自然顯得突兀。這種突兀正是市容的致命傷，所以先進國家的市容都在避免此一違和感。

英國從一九三○年代起，就限制了景點周圍建造物的高度，要使城市的名勝能從各個角度都看得到，所以聖保羅大教堂周邊的建築物高度都受到限制，絕對不能破壞大教堂的天際線。羅馬也在一九七○年的總體規畫中，制訂了都心地區的廣告物限制條例，對於廣告與櫥窗的設置場所、大小、照明都有詳細的限制。巴黎市中心的蒙帕納斯大樓高五十九層，在一九七三年蓋起來以後群情譁然，所以相關單位在兩年內就訂定通過了法條，禁止巴黎市區興建摩天大樓，才有今天全球首屈一指的景觀。

至於台北，市容一直受到詬病，多年前還被列入全球最醜的城市，今天在六都也比不上台中、台南。台中有中央公園，其七期重劃區甚至被看成具有紐約感。台北都審會的外聘審議委員景觀學者僅有一名，其他多是建築師或建商，在景觀法遲遲無法通過的今天，只有依賴都審會來掌控城市的外觀，但是目前的委員實在孤掌難鳴。