科技．人文聯合講座／外星科技墜毀於赤道西太平洋？

近來歐美各大媒體報導，美國哈佛大學天體物理與宇宙學教授勒布（Loeb）在赤道西太平洋海域發現外星科技的殘留，引起廣泛好奇與爭論。恰巧我與許多同仁二十年來也深入研究這附近海域的深海岩芯，也許台灣學者也能來「Me Too」一下。

勒布教授曾擔任哈佛大學天文學系主任，著作豐富，既有學院派的論著，也有科普暢銷書。在他二○二一年《ＥＴ：地球之外智慧生物的首次跡證》書中，他概述了外星科技已經在二○一七年來到地球的理論。近年，他的一位學生進一步從美國太空總署（ＮＡＳＡ）發布的隕石目錄發現，二○一四年有一個怪異的「火球」以異常的速度墜落在巴布亞新幾內亞附近海域。他的驚世理論得不到國家科技部門的經費支持，卻引來「隱密貨幣」大亨的青睞，捐贈一百五十萬美元，並與科學家同行，租用了一艘名為「銀星號」的船隻到案發地點附近，尋找「二○一四ＥＴ空難」可能遺留的碎片或殘餘。

七月初，勒布教授在麻州劍橋向媒體發布探查結果，強調他們可能找到外星遺留的科技碎片，主要證據來自他們從海底沉積物發現許多金屬圓球，照片顯示這些圓球呈現藍紫、金黃、銅紅金屬色澤，顆粒大小在○點五到一毫米之間，他認為是來自太陽系之外的星際物質，因當時運行速度極快（根據美國國防系統的「火球」檔案的數據推算），不是隕石自然墜落，而是飛行物失事，因此相關物質是外星智慧生物的科技產品爆炸熔融後的殘渣。他表示，將利用哈佛大學的高科技實驗室進行各種分析，例如，利用物質中的鈾鉛放射性進行定年，看其年代是否老於太陽系；也將做成分分析，檢查其鎳、鐵、氧等元素的含量，及同位素測定，將可釐清物質的初始來源。

我的實驗室對這類型的顆粒小球並不陌生。兩千年我的學生李孟陽博士曾在台灣東南方海域鑽獲的一根深海岩芯樣本中發現一百九十二顆，除了圓球之外，還有淚滴型、長橢圓形、啞鈴型、流紋型，是飛濺的岩石物質在空中飛行並快速冷卻的產物。

這類物質在我國的《本草綱目》被稱為「雷公墨」，因為我們發現的屬於微粒型，稱之為「微雷公墨」，並認為是七十九萬三千年前撞擊在中南半島的隕石所造成的飛濺物質，歸屬於地球上最年輕的大型隕石撞擊飛濺群—「澳洲雷公墨層」。

我們不排除勒布教授所發現的小金屬圓球也來自同一起源，因為地理距離並不遠，顆粒類型也相似，係因地層侵蝕的原因，出露於海床。（作者為台灣大學地質科學系退休教授）