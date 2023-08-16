快訊

彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／外星科技墜毀於赤道西太平洋？

聯合報／ 魏國彥

近來歐美各大媒體報導，美國哈佛大學天體物理與宇宙學教授勒布（Loeb）在赤道西太平洋海域發現外星科技的殘留，引起廣泛好奇與爭論。恰巧我與許多同仁二十年來也深入研究這附近海域的深海岩芯，也許台灣學者也能來「Me Too」一下。

勒布教授曾擔任哈佛大學天文學系主任，著作豐富，既有學院派的論著，也有科普暢銷書。在他二○二一年《ＥＴ：地球之外智慧生物的首次跡證》書中，他概述了外星科技已經在二○一七年來到地球的理論。近年，他的一位學生進一步從美國太空總署（ＮＡＳＡ）發布的隕石目錄發現，二○一四年有一個怪異的「火球」以異常的速度墜落在巴布亞新幾內亞附近海域。他的驚世理論得不到國家科技部門的經費支持，卻引來「隱密貨幣」大亨的青睞，捐贈一百五十萬美元，並與科學家同行，租用了一艘名為「銀星號」的船隻到案發地點附近，尋找「二○一四ＥＴ空難」可能遺留的碎片或殘餘。

七月初，勒布教授在麻州劍橋向媒體發布探查結果，強調他們可能找到外星遺留的科技碎片，主要證據來自他們從海底沉積物發現許多金屬圓球，照片顯示這些圓球呈現藍紫、金黃、銅紅金屬色澤，顆粒大小在○點五到一毫米之間，他認為是來自太陽系之外的星際物質，因當時運行速度極快（根據美國國防系統的「火球」檔案的數據推算），不是隕石自然墜落，而是飛行物失事，因此相關物質是外星智慧生物的科技產品爆炸熔融後的殘渣。他表示，將利用哈佛大學的高科技實驗室進行各種分析，例如，利用物質中的鈾鉛放射性進行定年，看其年代是否老於太陽系；也將做成分分析，檢查其鎳、鐵、氧等元素的含量，及同位素測定，將可釐清物質的初始來源。

我的實驗室對這類型的顆粒小球並不陌生。兩千年我的學生李孟陽博士曾在台灣東南方海域鑽獲的一根深海岩芯樣本中發現一百九十二顆，除了圓球之外，還有淚滴型、長橢圓形、啞鈴型、流紋型，是飛濺的岩石物質在空中飛行並快速冷卻的產物。

這類物質在我國的《本草綱目》被稱為「雷公墨」，因為我們發現的屬於微粒型，稱之為「微雷公墨」，並認為是七十九萬三千年前撞擊在中南半島的隕石所造成的飛濺物質，歸屬於地球上最年輕的大型隕石撞擊飛濺群—「澳洲雷公墨層」。

我們不排除勒布教授所發現的小金屬圓球也來自同一起源，因為地理距離並不遠，顆粒類型也相似，係因地層侵蝕的原因，出露於海床。（作者為台灣大學地質科學系退休教授）

哈佛大學 隕石 美國

延伸閱讀

中西太平洋漁業巡航 海巡巡護9號返抵高雄

遠從加勒比海來！朵拉長征1萬公里路線圖 彭啟明：生命期近3周是長壽颱

影／國1台南新市轎車爆衝護欄…慘翻覆燒成火球 全面燃燒畫面曝

不可輕忽疫情！變異株EG.5發威 全球新冠肺炎確診數暴增80%

相關新聞

陸反傾銷 我應建構務實對陸戰略

大陸商務部日前公告，自八月中旬對來自台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。大陸學者表示，大陸商務部去年十一月就公告調查，此舉是僅為...

賴不改國名 未來改也行？

民進黨總統參選人賴清德過境美國後，緊接著放出接受外媒專訪內容，維持媒體熱度，可以看出賴陣營有好的公關團隊；但細讀訪談內容...

規則清楚 大學登記分發變多

一一二學年度大學入學分發已放榜，共有三萬七千多人登記志願，錄取率為九十六點一四％。但值得注意的是，登記分發人數比去年增加...

一試兩用 社會組考生吃悶虧

大學分發入學放榜，媒體聚焦在去年「低分高就」的現象是否再次上演，卻不知這些參與分科測驗考試的學生有多辛酸，心裡有多苦。

我們要核能，不能不理核廢

二○二四總統大選，能源政策會是核心議題，迄今為止，檯面上三位參選人都或多或少表態支持核能的使用。侯友宜已提出核一、二、三...

高虹安案凸顯諸多司法問題

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及詐領助理薪資，遭北檢以公務員利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實文書罪起訴。而所涉詐取財物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦