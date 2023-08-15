AI＋三色燈、無人機 護海域戲水安全

不過兩百公尺長的基隆市外木山迷你白沙灘，居然發生一天內早中晚連續三次泳客溺水往生事件，誠不可思議。謝國樑市長緊急現場視察，並邀請海大許泰文校長會勘討論，不巧校長刻正赴美開會，遂緊急聯繫我代為到場提供見解。

筆者在野柳海灣為核二廠溫排水執行了近廿年的海流調查，對這一帶海流如何進出海灣，知之甚詳，玆以之推斷大武崙海灣的流場。

台灣北部外海的漲潮流主體往西北去，貼岸之流即跟著跑，越過基隆港口的和平島，往西順岸流去，再沿灣的東側進入大武崙小灣，即成順時鐘方向旋轉，撞擊小漁港南邊防波堤，再向東繞出灣去。

外海退潮流則反向往東南去，越過野柳半島尖端，主體衝向基隆嶼，流的右側在半島東側的大型翡翠灣演成大規模順時鐘渦轉，即由北向南打入大武崙海灣，撞擊東側灣臂，又形成順時鐘小渦轉而進入小灣之內，還是撞擊南邊防波堤。這股渦流便沿堤「擠出」向北的直角轉向點，奔放出去。救生員告訴我，一些違規超越浮球線的游客，就常在那個轉角處被「吸」了出去，大家都解釋是波浪造成的離岸流作用，可能不正確。

意思是，這個小海灣不論漲退潮，皆「盛行」順時鐘方向漩渦。當然，在潮汐轉換時，外海的潮流主體也有特性變化；或因日夜輪替之海風、陸風突然強勁等等，而出現小灣內漩渦弱化，甚至反向漩渦的可能。

於是，相當盛行一致的漩渦，經年累月把隨流帶來的漂沙，在灣的西南位置沉積下來，就是白沙灘的成因，並長期撞擊漁港南側防波堤；在突堤效應阻擋下，導致沉積的沙灘呈北寬南窄的大喇叭形狀。

如此奇幻造型的迷你白色沙灘，有如世外桃源。遠眺灣的正中央，一顆綠寶石般的基隆嶼，嵌在海平線上，真是迷人可愛。夏日遊客密集更形熱絡，所以強化水客遊憩安全，是這次不幸災難最重要的教訓課題。

我在現場提議兩點，一是針對水客自保的小動作。多年前已投書聯合報，呼籲任何戲水都該戴上並拉緊游泳用的小眼鏡，它令頭入水中時一樣清楚可看周遭環境，比較能保持冷靜，不至於胡亂掙扎，導致嗆水而窒息昏迷。

另一是針對地方政府可做之事，就是把海灘插上紅、綠旗的告示方式，改成大家習慣交通號誌的紅黃綠三色大型閃爍燈光。例如每色燈有一公尺見方，每一、兩百公尺一座，環繞海灘，由控制室操作選燈，每幾分鐘閃爍幾秒，應能提高遊客的注意：綠燈安全、黃燈小心，紅燈禁止。選擇燈色應由電腦執行，人力輔佐，依據氣象局即時資料及現場海域錄像的研判，那是AI的工作，宜請大學組團研發。

當日謝市長現勘後回消防局召開防溺準備會議，亦邀我出席。救生團隊提請加高瞭望台高度，我即提議改用小型直升機低空飛巡遊憩海域，AI研判出現狀況時，即人工介入遙控，執行就近的監視、指揮、警告等任務，待命人員更可高效率抵達事件點，進行人命搶救或違規制止的任務。

開發AI新科技的海域休閒運用，需要人力和財力，一旦有成讓全國適用，還可嘉惠全球。建請中央層級，如國科會或交通部，以專題邀約學者跨學門執行。大武崙迷你白沙灘應該可累積很好的野外實地經驗。