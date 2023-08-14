綠失其鹿 天下共逐之

蔡政府執政七年多，在內政與兩岸上處理失分太多，造成民間怨聲載道與台海兵凶戰危，民進黨欲繼續執政已失其合理性，明年一月總統大選，政黨輪替乃人心所向。

由近日各家民調顯示，民眾主要關切者為執政者是否能保障人民生活品質以及社會安定，明顯統獨藍綠已非選項中之壟斷因素。近年來台灣社會在內外危機中基本運作無礙，且民心穩定，並未發生其他一些國家地區在類似狀況下可能產生的動亂，足見台灣在民主政治發展進程中確已有相當進步。

此次總統大選競爭激烈，柯文哲的崛起，使得過去三十年來選舉中統獨藍綠對決的「芒果乾」（亡國感）失去了光芒。值得注意的是國民黨與民進黨均出現歷史中的「退潮」現象，百年老店國民黨廉頗老矣、步履失衡，固屬正常，而民進黨據黨外犧牲奮鬥且以台灣獨立為其主體性，在李登輝與美國的支持下鵲起，卻在兩度執政中出現了無法控制的嚴重貪腐，今後是否會「其興也勃焉，其亡也忽焉」，由此一蹶不振，值得注意。

司馬遷在《史記》中說：「秦失其鹿，天下共逐之，於是高材疾足者先得焉。」所謂「高材疾足者先得」，是說得天下者需具備兩個主要條件，第一是高材，有高度的智慧與才幹，第二是疾足，決斷與速度最快。此標準於古今中外之戰爭、商業與選舉中競逐皆可適用。然在現實中，在一特定範圍中的參與者，其條件是相對的，也就是說，得勝者並不需要完美，只需主要條件平均值勝過其他競爭者即可。

我們若以「高材」與「疾足」兩個標準來嘗試評鑑目前的國民黨、民進黨、民眾黨，可以看出國民黨的執政人才濟濟，高材條件最優；而其無法團結，決斷與速度最慢。民進黨從黨外開始執政，前後超過半個世紀，近年來所用非人，執政品質太差，備受非議；而其黨之決斷與速度仍優，然受不斷湧出之弊案拖累。民眾黨以柯文哲台北市執政成績平平，人才不足，但多年輕人支持；而柯文哲以一人之力，與國民黨、民進黨鼎足而立，乃依其決斷與速度最快。

三黨條件優劣互見，但有兩方面的因素可見未來輸贏，第一，各政黨之屬性與問題，一時之間，不易大變，僅能調整，難有突破，也就是說，時間已經不多，三黨皆將以穩住四十％為其浮標上限，因此，只要其中有兩家合作，則在二○二四中必勝。

第二，郭台銘動向仍具影響力，他若參選到底，民進黨勝出，應為懸念。因此合理推論郭不敢當「歷史罪人」，由此不論他是否參選，最後必需表態。郭台銘「失速的列車」，最終駛向何去，已經成為此次選舉中的「數學猜想」。

「綠」失其鹿，天下共逐之。而台灣民主化中過程所產生的種種教訓與珍貴價值，對於在中國大陸上長期執政的共產黨也是一個很好的對照與思考。