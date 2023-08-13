先釋善意 找回觀光業春天

最近大陸友人在微信朋友圈貼出台灣的臭豆腐、生炒花枝、牛肉麵等美食照片，回顧她二○一八年攜全家來台灣旅遊時吃過的小吃，說好懷念台灣的美食，詢問若有人要從台灣回大陸，是否幫忙帶幾盒鳳梨酥過去？她說，一直都想再來台旅遊，無奈受限政策。

雖然大陸開放中國公民可赴美日韓等國旅遊，但友人認為兩岸距離近，沒有語言障礙，來台最經濟實惠，來台旅遊仍是她的首選。可惜，台灣不在大陸開放的範圍內，蔡政府也未釋出善意，兩岸觀光「慘」業陷入僵局，旅遊業者成為意識形態下最大的受害者。

這幾年，走過故宮、自由廣場、陽明山、九份老街等景點，不再有陸客的南腔北調。西門町、士林夜市，伴手禮店冷冷凊清，不再有陸客的身影。昔日人聲嘈雜的陸客團，或許製造了一些問題，但人潮就是錢潮，他們帶來的龐大觀光收益，一箱箱的鳳梨酥、太陽餅，一盒盒保養品、保健品，不僅繁榮了旅遊業，連帶澤被周邊產業。所謂人進來，貨出去，那些年是觀光業的春天。

如今榮景不再，旅館一家家倒閉、遊覽車一輛輛閒置、夜市冷冷清清、人民生活愈來愈困苦，觀光經濟大蕭條。原本從事旅遊業的同事兒子不得不轉行當起外送員，而政府開放的新南向顧客消費實力根本比不上出手闊綽的陸客消費力，我們只能眼睜睜看著陸客把錢撒向美日韓等國，徒呼奈何，也失去競爭力。

面對觀光業的漫漫寒冬，蔡政府強調願在對等的原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，不可能單向開放台灣團客到大陸去玩。彷彿我們先開放了，就被占便宜似的，絲毫沒有感同身受觀光業已經哀鴻遍野，無以為繼。行政院長陳建仁雖表示歡迎陸客體驗台灣，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，但那也是杯水車薪，本末倒置，緩不濟急。

當人民餓著肚子，政府卻要維持所謂的對等和體面，那就是無視人民的痛苦。五代時期布袋和尚有一首《插秧詩》：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天…退步原來是向前」，低頭便見水中天，低下頭當你再抬頭看見的便是一片天空。在旅遊業生死關頭之際，我們何妨先遞出橄欖枝，先開放台灣團客赴陸，相信大陸感受到善意，必將回饋開放陸客來台，從而找回觀光業的春天。先釋出善意，我們並沒有輸，這不僅緩和了兩岸緊張情勢，還是最大的受益方，畢竟，大陸沒有台客，不會餓死，台灣沒有陸客，許多行業則難以生存。