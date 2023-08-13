長照規畫 應依家庭需求

正當總統蔡英文宣揚長照二點○的政績，強調明年長照預算將達到八百億，與民進黨總統參選人賴清德提出長照三點○之際，審計部指出，政府投入八十五億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅百分之二十一點九四，該計畫也被國發會連續五年評鑑為高風險（紅燈）預警中，監察院要求檢討，衛福部終將面對長期忽略長照使用者需求、與資源未能整合的缺失。

衛福部長照司表示，已成立跨專業小組輔導。但根本問題在於長照體系服務架構的多頭馬車未能整合，預算編列僅是滿足長照據點的設置數量，服務據點是否能滿足民眾需求、完成建置發揮功能、人力資源規畫等皆非預算編列前所考慮，完全是數字目標導向思維。

譬如「一國中學區一日照中心」，以最先達標的台南市為例，去年就宣布台南率先六都達成，日照涵蓋率百分之百，全市總計六十四家日照中心，更是全國之冠，今年還將增加五至十個日照中心據點。

表面上台南市達成「區區有日照」，實際上，據衛福部以前瞻第一至三期預算核定補助整建長照據點案件來看，第一期未開辦據點以台南市二十四件最多，第二期未開辦據點台南市十件，投入經費未能產生效益，監察院調查發現，把前瞻基礎建設特別預算作為建物修繕財源，沒有確實盤點當地量能，政府斥資補助地方整建長照據點，但是成效不彰。

共照中心、日照中心、社區據點三者均為認知症患者及家庭提供服務，試圖減輕家庭照護負荷。但在衛福部到地方政府，因共照中心大多為醫療機構所成立，歸屬衛政機構；日照中心、社區據點歸屬到社政機構。同樣為社區認知症家庭提供照護服務，卻是雙頭馬車。

小規模多機能（小規機）社區式長照機構從一開始規畫設置就面臨多重阻力，無論是空間規畫、人力訓練與配置、成本效益等，均使日照中心難以配合，小規機日照與日照中心均是社區式長照機構，小規機提供認知症長者夜間照護及住宿，以補足日照無法提供的服務，滿足社區家庭不同需求，但衛福部所規範服務對象資格條件卻遠離實際需求。

小規機在日本社區服務，規畫上是結合居家服務、日照及夜間服務的三合一據點，換言之是以家庭需求為導向，衛福部所規範服務對象僅限目前使用日照服務者，排除重度認知症及失能患者，完全失去小規機設置服務的目標，更遑論不易招聘夜間服務人力。

共照中心、日照中心、小規機、社區據點等資源未能整合，忽視以家庭需求為服務導向，僅是設置數量目標的追求。

倘若長照計畫一開始就能夠以家庭需求來思維，服務設計是以滿足家庭需求來規畫服務體系，從中央政府到地方政府，以跨組織方式進行整合資源，就可以避免三個和尚沒水喝的窘境。