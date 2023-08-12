處處路坑 高雄人自求多福？

雷暴雨近日接連襲擊高雄，馬路坑漥又起；民眾感嘆隨處可見千瘡百孔的路坑，用路人顧性命，只能自求多福。

路面坑坑巴巴加上下雨積水，車輛經過騎士身旁，除了險象環生、驚心動魄外，被濺噴出的泥巴水，打到臉上遮住視線，陷入坑漥摔倒，輕則住院受傷，嚴重的話，可能會淪為車輪下的冤魂。當個城市首長，雨天也該離開市長辦公室，走走坑坑漥窪的馬路，體會摩托車族群行駛爛路上的安全問題。

央行前總裁彭淮南先生，曾在新台幣面臨貶值壓力下，表示匯率不能只有利於某些產業，更要考慮底層騎摩托車的民眾加油費可能因此上漲。十四Ａ總裁具仁民愛物胸懷，了解民之所欲，更能用柳樹理論化解外來衝擊。市長如能考慮底層騎摩托車民眾的用路安全，就不會容忍坑坑窪窪的路面存在，有坑洞能夠即時改善，才是暖暖市長的硬功夫。

高雄路面千瘡百孔，是文明城市之恥，縱容道路工程管理缺失，則路面坑窪的臭名，不會在歷史上消失；唯有照ＳＯＰ施工與監督，才能免除施工廠商的投機行為，並避免坑漥再次出現。