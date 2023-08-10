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韓童軍露營大會之鑑

聯合報／ 劉順達／教（台北市）
南韓世界童子軍大露營陸續爆發高溫中暑、淹水等爭議，英、美等國相繼拔營後，中華民國童軍總會決定跟進。圖／基隆童軍團長黃振鴻提供
南韓世界童子軍大露營陸續爆發高溫中暑、淹水等爭議，英、美等國相繼拔營後，中華民國童軍總會決定跟進。圖／基隆童軍團長黃振鴻提供

入夏以來，韓國的「春夏秋冬」四季好像突然變動，讓韓國人每天在爆熱天中度日。不料，這也影響了在全北舉辦的世界童子軍露營活動。此次活動聚集了來自全球一百五十餘國四萬三千多人，規模可觀，韓國政府更投入巨額經費，原本應是一次向世界宣傳的大好機會。

結果人算不如天算。大批參加者中暑，英國隊、美國、新加坡和台灣相繼宣布撤離露營場。主因是化妝室和飲水及洗澡設備不足，還有很多人被蚊蟲咬傷等，相關醫療人員也不夠。

此次，韓國內政部、女性部和保健福祉部三個部會首長參與督導與指揮，但似乎與全北地方政府的「政治理念不合」，產生諸多不協調和上意不下達，導致今日的「國際醜聞」後果。目前，尹錫悅政府先忙於處理眼前，等待送走客人後再秋後算帳。

此際卡努颱風直撲韓半島，韓國政府決定順手利用一千餘輛大型巴士將四萬多人搬離至首爾各地大學宿舍等，並在八個市、道地區進行文化體驗活動，還要在首爾舉行K-POP公演節目，吸引來自國外的年輕朋友，以便好好宣傳一下韓國，這也是為爭取二○三○年釜山舉辦世界博覽會的前奏曲。

為這起醜聞，韓國朝野又開始政爭。國民之力黨說，這是前政府規畫的事，民主黨則指責尹錫悅政府無經驗，應檢討。變成公說公有理，婆說婆有理，最倒楣的還是人民。

台灣與韓國不僅台積電和三星在競爭，在這類國際活動領域，台灣也要正確選擇「取優」和「去壞」，不要讓國內政治破壞國際聲譽。

露營 首爾

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