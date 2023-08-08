打炒房 有看到成效嗎？

各政黨候選人為吸引選票，面對高房價與租屋壓力，特別在七一六居住正義大遊行之後，紛紛提出住房改革承諾。此等選舉支票常在選前上演，選後卻煙消雲散，國人居住負擔越來越沉重，居住正義越行越遠，住房改革淪為選舉口號。

拜選舉壓力之賜，政府不但大力宣揚面臨跳票的社會住宅興建成果，更大幅增加租金補貼和購屋貸款補助。去年底通過平均地權條例修正，試圖抑制房市投資炒作；今年六月亦通過囤房稅2.0稅制改革，試圖減緩投資囤房誘因。另外，央行同時在六月實施第五波選擇性信用管制，限制第二屋貸款成數，以減緩投資熱潮。

然而，最近房市的整體交易量雖略有減少，房價卻仍居高不下，預售屋與新成屋在第二季價量俱漲，政府抑制房市措施似乎沒有成效。可能的原因，一是人民清楚這些都是選舉口號策略，選後打回原形，認為未來房市仍是有利可圖。二是人民不相信政府打炒房是玩真的，包括中央政策與地方執行不同調，說一套做一套，打假球的兩面手法，預期未來房市仍是炒作天堂。三是政策實施前的逃命潮，房市景氣只是迴光返照現象，加上政策實施的時間落差，觀望期尚待發酵，未來房市仍待觀察，期待市場力量發揮能逐漸緩著陸。

過去房市長期空屋率近廿％，遠超過一般三至五％的正常水準，加上不合理的高房價所得比，更超出一般人民的負擔能力，房市供過於求現象明顯。

房市炒作、房價上漲對自住需求而言，不論首購或換屋都不利，但面對未來預期上漲，只能含淚購屋。另外，短期或長期投資者不斷透過炒作哄抬，看破政府只說不做手腳，仍信心滿滿的進場購屋囤房。或許這可說明為何當前房市雖供過於求，房價仍不合理持續上漲，儘管政府大撒幣的住房補貼及多項打炒房措施，仍未見成效的根本原因。

為避免與龐大的既得利益者衝突，政府只好在興建社會住宅、租屋和購屋補貼上不斷加碼撒幣，不但無助解決高房價、高空屋問題，而且也因政府無視租屋黑市，加深弱勢租屋族租金上漲與補貼無法到位的困境。

政府打炒房受制政治壓力不可信，似乎只有轉向市場力量，至少先透過健全市場機制、建立法令制度，讓購屋與出租市場不被扭曲，買屋與租屋才有保障。

首先，應結集社會各界要求政府選前立即修正租賃條例，租屋狀況與租金比照房屋買賣必須實價登錄，並訂定違規罰則與吹哨人條款，租屋市場全面透明公開，徹底杜絕租屋黑市。

其次，要求並監督政府針對房屋買賣市場，定期與不定期檢查成屋與預售屋個案銷售狀況，落實執行平均地權條例、房屋仲介及實價登錄等相關規範，並公布每次的檢查報告與違規名單，發揮獎優懲劣的市場機制。

最後，要求各地方政府必須將房屋與土地的評定價格，限期與實價登錄的「市價」一致，讓囤房稅2.0的稅基合理，打消未來房市只漲不跌的預期心理，回歸市場正常機制運作。

把握選舉競爭機會，政府與各黨派均會表態支持居住正義，人民權益與聲音才會受到重視。人民力量才是邁向居住正義的關鍵，讓住房回歸居住使用的主要目的，人民安居樂業。