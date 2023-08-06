國土規畫 盼一條平安回家路

今夏迄今，台灣已先後經歷了杜蘇芮以及卡努颱風的襲擾，造成各地多處災情，尤其是南投縣仁愛鄉的道路更是柔腸寸斷，寸步難行，給當地居民造成極大的不便，個人亦曾在仁愛鄉服務，對此格外有感。

其實，目前全球面臨極端氣候，政府相關計畫應優先投注在基礎建設上，以保護人民生命財產的安全，以此次仁愛鄉為例，相關道路如投八十九線、八十五線歷年來幾乎都是逢雨必坍，投八十九線更被戲稱為全國最爛公路，由於該地地形本來就較為崎嶇，沿路土石、樹木可能因強風、地震、大雨而崩落，造成沿途居民相當的危害。

根據相關資料，台灣山區許多地方有地層滑動危機，此次廬山部落同樣遭受土石流侵襲，但沿途道路如要拓寬或是改建，又會受限於環評而無法進行，只能在現有路基上持續修補，於是年復一年，修了又坍，坍了再修。

台灣由於地形特徵，或許今年是山區爆發土石流，下一次就是沿海鄉村遭受海嘯災害，因此必須從整體國土規畫的角度重新檢視防災政策。遷村必須考慮到居民對土地的情感，以及後續的謀生問題。以這次南投的強降雨為例，遭受土石流危害的地區近年並未有濫墾濫建事宜，主因仍以土壤無法負荷強降雨所導致。

因此，對於各主要道路的建設，應另外規定得免進行環評或是環評建議列入參考即可。此外，居住在地形較為危險地區的居民，盡量先以鼓勵的方式優先補助其在他處購置住宅或租金補貼，工作時再進入山區。而市區同樣必須定期清淤，以免強降雨時造成災害。