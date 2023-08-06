最近報名參加一個有關心理健康和性別暴力的座談會，填寫個人資料時性別欄一共有三個選項：順性別女性、順性別男性和其他，（順性別指生理與心理性別一致者，與跨性別意義相反）我選擇了其他。沒錯，我是女性，但不是順性別，我從事婦女運動半世紀，不就是為了打破性別的框架？不接受性別框架就不算女性嗎？

女性主義反對陽剛陰柔、男主女從的性別角色二分法，因為這樣的區隔過於簡單粗暴。婦運的目標之一是希望讓所有的男人丶女人都有更自由寬廣的人生選項。那麼將女人（或男人）一分為二，不是跨性別者就是順性別，則是形成了另一種二元化，同樣有其盲點。

在實務上，以傳統的性別框架而言，某些跨性別者是框架的忠實擁護者，有些跨女表現得比一般女人更遵從傳統文化對女性的想像，也衷心希望被接納為真正的女性。而眾多非跨女卻未必願意接受這個框架，不斷想要突破或者顛覆它，不然兩百年來全世界為何一波接一波婦運前仆後繼？從事和支持婦運的絕大多數是女性，也有少數男性，都無法稱之為性別的順從者。從這個角度來看，跨女才是順女，非跨女未必順，那麼跨順二分並不具有實質意義，也無必要成為個人身分的重要選項。

當性別的兩個主要選項是順性別男性和順性別女性時，實際上仍是延續了二元化的男女分類，甚且更進一步限縮了個別男女的獨特性和自主性，更窄化了性別空間。在這樣的分類中，所有男性或女性都被分配到某一特定的丶看似自覺的框架之下，然而這框架卻未經公共討論和定義，並沒有建立共識，最多只是模糊丶主觀和高度不確定的概念，不但不具有統計上的可行性，也造成個人不知所從而以負面表列填寫「其他」，如非順非跨，我相信當今大部分的獨立女性都是屬於這類。

順性別（cisgender）是部分跨性者為避免被邊緣化而創造出的一種相對類別，將性別分為跨丶順二類，看似公平，卻遺漏了這兩個群體之外更廣大多元的可能類型。而對於某些跨女而言，跨只是一個突破障礙的過程，目標是成為另一個性別，她們想要的身分既非順女，亦非跨女，而是女性。

這樣看來，以性別的定義而言，我們似應更為延展女性的包容性，而非將之切割。