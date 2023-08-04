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重塑財政紀律 刻不容緩

聯合報／ 紀俊臣／中國地方自治學會理事長（新北市）
高雄市獲1265億元前瞻建設補助，將近台北市7倍，引起各界討論。 圖為前行政院長蘇貞昌（左三）今年1月會同時任農委會主委陳吉仲（左一）、高雄市長陳其邁（左二）等人視察前鎮漁港改造的施工進度，宣傳改建預算由原先10億元暴增到80億元。圖／聯合報系資料照片
高雄市獲1265億元前瞻建設補助，將近台北市7倍，引起各界討論。 圖為前行政院長蘇貞昌（左三）今年1月會同時任農委會主委陳吉仲（左一）、高雄市長陳其邁（左二）等人視察前鎮漁港改造的施工進度，宣傳改建預算由原先10億元暴增到80億元。圖／聯合報系資料照片

近來，媒體又熱議財政收支劃分法修法問題；尤其令人不解者，即前瞻基礎建設計畫八千八百億，地方雖分配到五千三百餘億，但身為首都的台北市竟只分到一百餘億，高雄市卻分到千億。該等建設經費分配，究竟是否公平？

第一，過去政府重北輕南，現在南北並重，高雄市多分配，是不符分配正義的案例。

以往常聽到：政府重北輕南，補助款多給台北市，其實完全不是如此。長久以來，中央政府就以為北市財政收支良好，不用給予北市補助款，以致過去內政部甚少補助北市相關福利措施經費。經查在福利服務方面，鑑於台北市的財政能力，中央根本分毫不補助。現在中央對北市的分攤款，大多用在捷運建設，而且比例上北市自籌款也比其他縣市多。

政府過去形式上重北輕南，並非將經費多分配給北市；反而要求北市負起更多責任。民進黨政府則以南北並重之名，優先並加倍分配經費給高雄市。高雄市因長年綠色執政，不僅公共工程之分攤金額少，而且中央還加倍分配補助款。

第二，財政收支劃分法已廿四年未修正，中央集錢下已嚴重妨害地方發展。

行政區劃已因六都設立而有顯著改變，財劃法卻仍不修正。正因為財劃法未能依實際的行政區劃之重劃情形做必要調整，人口較少的北市，其統籌分配稅款卻分配最多，難怪有的直轄市會不服氣。縣（市）雖然人口少，面積大，基礎建設也最迫切，卻因統籌分配稅款分配偏低，基礎建設計畫完成遙遙無期；即使完成基礎建設，亦因缺乏龐大維修費用，而致那些既成道路幾乎淪為荒煙蔓草的泥濘路，多可惜！

第三，中央與地方違反財政紀律，而且中央比地方嚴重，法律形同具文。

政府早先曾制定公共債務法，明定各級政府在其總預算、特別預算及營業基金、信託基金以外之特種基金預算內，所舉借之一年以上公共債務未償餘額預算數，合計不得超過行政院主計總處發布之前三年度，名目國內生產毛額平均數之五十％；復就各級政府尚有特別限制規定。上揭債限規定，在中央卻可經由制定特別預算條例之「特別規定」排除，以致公共債務法限制規定形同具文，毫無規制效果。

鑒於公共債務法債限規定執行力不彰，政府制定財政紀律法，旨在「對於政府支出成長之節制、預算歲入歲出差短之降低、公共債務之控制及相關財源籌措，能不受政治、選舉因素影響，促使政府與政黨重視財政責任與國家利益」。然近月以來，民進黨政府所為政治動機之「大撒幣」已達千億以上。至於以特別預算條例突破財政紀律法、公共債務法規定者，高達新台幣兩兆元以上。該等違反公共債務法之「債限」及財政紀律法之「財政紀律」情形，中央遠比地方嚴重許多。

特別預算編列的適法性尤令人不解；依預算法第八十三條規定，行政院須在「國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變或不定期或數年一次之重大政事」，始得編列特別預算。業經立法院通過之特別預算案，經查多有不符上揭法制情形。

為避免債留子孫、甚至避免國家破產，重塑財政紀律刻不容緩，將有限經費用在國家最迫切需要的刀口上，使為得以永續的責任政府。

北市 債務 高雄市 財劃法 前瞻基礎建設

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