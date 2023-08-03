涉貪關鍵 在人性而非法律

新竹縣前新豐鄉長許秋澤，一審被依貪汙收賄與圖利罪判處七年徒刑、犯罪所得一百萬元沒收，監察院也通過彈劾，將移送懲戒法院審理。近來地方民代因收賄、詐領助理費，被起訴或判刑的不在少數，他們都受選民付託，卻因一時貪念，壞了形象也毀了前途。

政府行政任一項目都和公共建設、民眾福祉及金錢利益有關。刁鑽投機者便以行賄、送禮、宴客等手段，拉攏有決定權或影響力的地方首長及民代，久之形成官商勾結模式。

曾有地方首長因管線單位經常開挖馬路飽受民眾批評，遂徵詢我意見。我建議做「共同管線溝」全部改地下化。他愣了下，笑回：「我也知道這樣可以一勞永逸，只是會擋了很多人的財路。」這或許正是貪瀆難以根除的主因。

地方首長靠選舉上來，很難不與派系、金錢、人情、人脈掛鉤；一旦上位，人事經費一把抓，全憑一人說了算。若自身不正，也擺脫不了人情羈絆及金錢誘惑，則順勢撩下去並不讓人意外。

涉貪的關鍵不在法律制度，而在貪婪人性。只是朗朗乾坤，再細膩的貪汙手法，最後仍難逃法律制裁，身敗名裂同時，也要繳回犯罪所得，無異白忙一場。