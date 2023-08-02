停戰70周年 韓半島核危機 中、俄火上加油

眾所周知，韓戰尚未完全結束。因為一九五三年七月廿七日簽訂的不是終戰協定，而是停戰協定，理論上，韓半島目前仍處於休戰狀態。雖然停戰已過了七十年，韓半島仍飽受分裂之苦，而朝鮮（北韓）反而通過加強核力量威脅韓國（南韓）及韓半島的和平。

朝鮮從停戰協定簽署廿周年的一九七三年開始把停戰協定日定為「祖國解放戰爭勝利紀念日」，每年都會舉行慶祝活動。金正恩在所謂七十周年「戰勝節」，邀請中共和俄羅斯出席。這是自二○一三年六十周年紀念儀式後，朝鮮再次邀請外國代表團參加。

基本上，這與加強韓美同盟和強化韓美日三角合作的氛圍下，朝中俄想要牽制韓美日合作的理解吻合。中共表示，這反映在韓半島局勢緊張的情況下，中朝仍保持高度的相互信任。俄羅斯也通過普亭的賀電稱，朝鮮對「特別軍事行動」（進攻烏克蘭）的支持和與俄聯合表現出對抗西方政策的共同理解和決心。當然，對於承認朝鮮擁核持慎重立場的中共，調整派遣政治局委員級別的力度，似乎是更重視恢復經濟合作的實用性。但俄羅斯在俄烏戰爭期間竟派遣國防部長，聚焦在軍事合作。此與去年俄羅斯進攻烏克蘭後不斷提出的朝俄「武器交易」疑慮不無關係，也與朝鮮想要俄國核導彈技術支援有關。這樣看來，朝鮮似乎更加致力與俄羅斯合作。

二○一三年七月韓國開始將停戰協定日指定為紀念參加韓戰犧牲的「聯合國軍隊參戰紀念日」，對國際社會的幫助表示感謝。但金正恩積極塑造韓半島周邊的「新冷戰」格局。這是為了在美中和美俄矛盾引發的自由主義陣營和社會主義陣營間的對決格局中加強社會主義連帶。另外，隨著韓美同盟通過《華盛頓宣言》進化為「核同盟」，加上韓美日三角合作加強，朝鮮想連接「韓美日對朝中俄」的新冷戰格局，作為提高自己核武能力的合理藉口。這與今年六月朝鮮勞動黨中央委員會第八屆第八次全體會議提出構建「反美」聯合戰線有關，該決議旨在進一步加強同反對美國高強度世界霸權戰略的國家間聯合。

目前國際形勢很複雜，中美戰略競爭正在持續，俄羅斯因侵烏受到以美國為中心的西方制裁還在進行中，聯合國安理會對朝制裁決議仍禁止朝鮮發射彈道導彈和與朝鮮進行武器交易，但朝鮮仍以核武和導彈威脅著全世界。中俄是對維護國際和平負有決定性責任的安理會常任理事國，韓美多次強調中俄應起到說服包括聯合國安理會在內的朝鮮停止非法威脅行為的作用，但兩國仍忙於包庇朝鮮，此與朝鮮在軍事上採取更具攻擊性的態度有密切關聯。

朝核和導彈不僅帶來韓半島局勢惡化，也直接威脅世界和平。但中俄支持朝鮮的同時，正全力構築對美聯合戰線，這對緩和局勢一點幫助都沒有。中俄間非理性的合作，將國際和平和韓半島穩定的最大加害國朝鮮歪曲爲最大受害國，完全是本末倒置。朝鮮接二連三徹底無視國際規則，是試圖「靠非法核武力量改變現狀」的反常國家。與徹底迴避韓國政府善意和國際社會勸告的朝鮮進行不合時宜的合作，這會是「建設性作用」嗎？萬萬不會。