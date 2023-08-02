一九九一年蘇聯解體後，美國獨霸世界，不可一世。但沒想到，進入廿一世紀後，中國大陸迅速崛起。美國豈能容忍中國追趕，遂無所不用其極打壓及圍堵中國，目前雖勝負難分，但從大數據看，美國經濟霸權相對的已在快速衰敗中。

先就美國國內經濟看：

一、就國內總資源供需而言，一次大戰後美國一直是全球最大生產國，但由於人民的大肆揮霍，至一九七○年代後期即有供不應求之勢，每年要靠入超來支持。二○二二年其淨負債飆至十六兆美元，為全世界最大負債國家。

二、由於人民大肆揮霍，美國民間消費占ＧＤＰ比例，近廿年間平均高達百分之六十七點六，較歐盟國家超過十三個百分點。家庭負債快速增加，自二○○○年的七點二兆美元，至二二年暴增至十九點一兆美元。如今利息已升至百分之五以上，許多家庭負擔將愈來愈沉重。

三、美國聯邦政府支出不斷擴大，公債發行不斷增加。由於今年利息快速上升，利息支出即將高達兆美元以上，甚至超過國防支出。過去三年聯邦政府赤字平均每年已高達二點四兆美元，占聯邦總支出的百分之卅五，升息後更增加聯邦財政問題之嚴重性。

四、美國聯邦政府近五年發行公債十點九兆美元，較前五年超過一點七倍；而近五年的公債，國外購買者僅占百分之十，較過去大幅下降了三分之二，顯示對美債完全失去信心。

五、產業結構嚴重扭曲，由於美國產業政策錯誤，重服務業不重實質生產，導致製造業大幅萎縮，而服務業中的金融保險業占ＧＤＰ比重則大幅上升，顯示美國經濟嚴重金融化。美國也利用其美元霸權收割全球各國財富，並為制裁對手的工具。這使美國患了金融依賴症，終於爆發金融海嘯及銀行倒閉潮，不僅嚴重傷害美國經濟，也衝擊全球。

六、所得分配快速惡化，美國頂尖百分之一的高所得者，其所得在全國所得占比，自一九八○年的百分之十，至二○一九年達百分之廿二點七；而其餘百分之九十九所得者所得占比，則自百分之九十降至百分之七十七點三，可見所得分配惡化之嚴重。

再就美國在全球經濟之地位觀察。

一、美國ＧＤＰ占全球之比例，自二○○一年的百分之卅一點六，至二○二一年降為百分之廿四點二，其對全球經濟的影響力正在大幅下滑。

二、美國ＧＤＰ增加對全球的貢獻已落在中國之後。尤其二○○九至二○年的十二年之間，中國ＧＤＰ增加對全球ＧＤＰ增加的貢獻高達百分之四十七點九；美國貢獻百分之廿九點八，落後中國十八點一個百分點，因而中國在全球經濟中的聲望大幅提升，美國則相形見絀。

三、「去美元化」在積極進行中，尤其俄烏戰爭以來，美國將「美元武器化」制裁俄國，「去美元化」聲浪開始發燒。據國際貨幣基金統計，其全球會員國官方外匯存底中，美元占比已自二○○○年的百分之七十一點一，降到二二年的百分之五十八點六。相信今後還會快速下降。

經濟是一切力量之源，經濟霸權的失落，其他霸權難以自保。加上美國國內的分裂，不僅兩黨惡鬥，且是「富裕對貧窮」、「白色對有色」，美國要維持其在世界霸權，難矣！