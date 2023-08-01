推展長壽醫學 讓健康老人續創價值

二○二○年開始，台灣連續三年呈現人口負成長。內政部的最新統計資料顯示，今年上半年的新生兒出生人口為六點六萬多，預估全年出生數將不到十三萬。對比於一九七九年出生率高峰的四十二萬多，台灣的新生人口累積數，呈現雪崩似下跌的趨勢。

另一方面，台灣人口在出生時和在六十五歲時的預期壽命，從一九五○年的四十七歲和七十六歲，上升到目前的七十五歲和八十四歲，預計到二○五○年將達到到七十八歲和八十六歲；六十五歲以上人口占比已超過百分之廿，且此一比率仍持續往上爬升。

台灣面對顯然已經成型的超高齡社會人口結構，從中央政府到地方單位紛紛啟動搶救少子女化危機運動，推出迄今仍亳不見成效的生育、養育補貼措施；而對於上升中的老年人口，則視之為社會勞動力的惡化，甚至是國安危機，只能保守性的採取消極的養老、長照等政策。

許多關於老年人口的假設是缺乏生產力，完全的依賴性，因而衍生出老年人口對社會毫無價值、缺乏貢獻的負面印象，而這些假設卻毫無任何醫學、科學或社會經濟學證據足以支持。

最近，老人生命科學已經從傳統的疾病照護、傷殘復建的高齡醫學，進展到以預防疾病、健康老化為主軸的長壽醫學。人類的老化與慢性疾病的發生機制大同小異，長壽醫學乃透過探討、了解、預測、預防、降低、扭轉或延緩與年齡相關之慢性疾病的發生、傷害和殘疾，在維持健康壽命（healthspan）的前提下，達到延長壽命（lifespan）之目的。

近期美國國家醫學院聯合多個己開發國家，提出「建構一個健康長壽的全球路線圖」倡議，主張全球各國應正面應對人口老化帶來的挑戰和機遇，催化突破性的想法和研究，以擴充人類的健康壽命，並尊重健康老人對社會的持續性貢獻。報告指出，老年人仍擁有健康和正常的生、心理功能時，隨著老化而積累的認知、社交能力和專業知識，以及老年人的社會親和傾向，將構成人類和社會的龐大資產。

老人的勞動力參與，不僅帶來寶貴的價值，例如工作場所的跨世代團隊，比單一年齡層團隊更有生產力與創新性；美國和歐盟的統計更顯示，老年人透過有償工作或志願服務而產生的經濟價值，貢獻了GDP的百分之七，且持續成長。

事實上，長壽醫學亦已成為一個正在全球蓬勃發展的重要產業。許多知名的科技大咖不約而同投入此一領域，預估到二○二五年，全球抗老化行業的總產值，將達到六一○億美元規模。

值此關鍵時刻，如何整合台灣現有的產官學資源，創造良性的循環經濟鏈，為政府和社會提供一條在財政上可持續前進的道路，積極推動、從原本幾乎排他性的「應對老齡化人口」轉向至「使個人和社會均成功老化」的目標，以獲得長壽人口的經濟和社會效益，乃當務之急。