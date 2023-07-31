這幾天媒體以捷運建設經費支出比例少，認為前瞻基礎建設是錯誤政策，進而認定該項特別預算是錢坑。這個罪名可沉重了！

二○一六年民進黨再度執政，內閣初定就高舉推動巨型建設的政策大旗。運輸建設經費大，交通部被當作衝量的主力，剛開始只是把各工程壓縮工期，集中起來更有賣相。後來，院方想把數字再衝高，先要求把還沒規畫的捷運系統也估列經費，再把城鄉道路改善（包括停車場）都繼續加碼增大投資。

前者這張空白支票很快傳到縣市首長面前，後者更廣列鄉鎮和區級的建設項目。愈是地方性工程，愈得用政治平等來衡量，人人有份，也就愈容易過關，終於衝出彩虹數字。二○一七年八千四百億元前瞻基礎建設這項中央政府歷史新高預算，占半數的交通部門經費是這樣製作出來的。

交通部門的前瞻預算有些並沒有前瞻視野，也沒有重大到要用特別預算來專案推動，放進大旗計畫確屬不當。但是，反過來說，也不宜把花大錢的建設就以為是浪費工程，認為是錢坑。

如何避免浪費成錢坑，關鍵在「政策正確」和「嚴謹執行」！

首先，捷運系統最近二十年來的多項技術進步，已經是個大家族，可以配合不同運量和都市條件，不必是上個世紀昂貴又費時的地下火車。許多先進國家的小城都養得活捷運，更多大都會也在外圍次要走廊引進新設計的輕型軌道系統。

其次，捷運是都市生命史最大的投資，市民要為捷運克制私人交通行為，市民更要用捷運來設計景觀，發展觀光。在在都代表都市捷運要有長期規畫，一方面評估基礎運能，一方面衡量建設的代價。步步為營分期擴建。

進而，因應氣候變遷，每個都市都必須提高公共運輸。建設捷運為市民「行」的骨幹，搭配其他交通工具的轉乘是無悔也是唯一的選擇。

可以說，現在回顧二○一七年版前瞻計畫，倡議全國性建設捷運，促進公共運輸，是超乎後來二○五○淨零排放，提前部署的正確政策。

針對執行面。為了避免各縣市挾前瞻之名在空白支票上隨意寫數字，交通部都要求任何縣市爭取捷運項目，都要先提報整體計畫。對長期捷運系統和相關公共運輸轉乘，一定要有全盤藍圖，好衡量自己在建設的財務負擔，以及長期營運的補貼財源。

至於個別建設項目，交通部審議時也要求要提出運量培養方案。把走廊的公共運量藉轉乘集中，也管制私人交通的需求。這些手段都要有階段性目標，沒有達到培養門檻，交通部不得同意進入工程階段。報載工程執行率低代表計畫尚未成熟，就在避免隨意挖錢坑。

「長期藍圖」和「走廊運量」希望分別能節制財務膨風和浪費工程，這是君子之約。若是交通部審議時各方諸侯都親自押陣，審議委員難以嚴謹執行專業，那是制度外的霸凌。請不要因為破壞制度人的作風，而懷疑選擇正確事情的良知。

建設捷運代表的未來和價值，不容置疑、不可遲疑，不是錢坑！