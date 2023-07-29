聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹女轉附中 沒必要

聯合報／ 陳啟濃／國中校長（投縣水里）

新竹女中校友會發起反對母校成為陽明交大附中的聲明，認為想不出成為附中有任何的理由。這樣的質疑，也可以同時顯現這幾年許多國立高中，紛紛成為國立大學附中的奇特現象。

最早大學有附屬中學主要是師範體系大學，因為要進行實驗教育，及提供師範生實習場域。一般大學尋找高中合併為附中，還是在這幾年才開始。

按國教署的立場，長遠來說希望地方政府能收回自己轄區的國立高中，基於在地化與尊重地方教育的特性，高中業務還是應該交由地方政府來處理。但因為地方經費不足，還有一些條件沒有談好，國立高中還是繼續存在。

然而有些高中這幾年已開始因應，自行尋找國立大學合併，以避免被地方政府收回。因為失去國立的身分，不僅經費會減少，還要接受地方政治介入，管家婆變多，學校自主性大減，弊大於利。

誠如新竹女中校友所言，大學本該跟所有高中在教學資源支持上合作，竹女更不該設限於陽明交大，而應該跟更多大學合作，提供學生更多元的學習機會。再說，陽明交大雖然有教育學程，但合併的理由沒有提到要進行實驗教育或是教師實習，不存在像以往師範大學附中的必要性。

所以客觀來看，陽明交大沒有附中的需求，新竹女中歷史悠久名聲遠播，也無須成為大學附中以增加學校優勢。這場附中合併案，究其根本，還是各有所圖，不完全如兩所學校所表明規畫的思慮宏遠。

陽明交大 新竹 實習

延伸閱讀

校友憂「母校被滅」 陽交大、竹女聯合聲明為改隸資訊不完整道歉

揭露全台熱門大學租金 投報率最多相差逾3倍

新竹女中變「陽交附女」？校友家長提4點批陽交大「難怪被噴」

陽明交大邀改隸掀熱議 新竹女中發千字文回應了

相關新聞

防治登革熱的6點建議

今年登革熱疫情在杜蘇芮颱風登台前已不尋常，包括：雖有防控措施，病例數持續攀升；流行區仍在擴大，徒增防疫困難度；流行時間拉...

事後補救 不如事先防範

杜蘇芮颱風漸漸走遠，多數人對接下來可能帶來的登革熱疫情關心度相對較低。拿下全台登革熱病例數第一且占比為全國三分之二的台南...

勞退權益 別在大選缺席

二○二四總統及立委大選將至，除了兩岸及美中台關係，以及近日立法院臨時會處理的性平三法修法、外役監條例和台美貿易倡議首批協...

軍公教年改 為選票祭旗？

軍公教年改已滿五年，當時政府主張，若不改革恐致國家財政破產。但迄今退撫支出並沒有因此下降太多，一○六年警公教退撫支出占政...

遊說美議員 辦外交還是搞選舉？

美國聯邦眾院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國第二七五八號決議不涉及台灣。此案從美過去政策來看有跡可循，但恐怕也有我方...

竹女轉附中 沒必要

新竹女中校友會發起反對母校成為陽明交大附中的聲明，認為想不出成為附中有任何的理由。這樣的質疑，也可以同時顯現這幾年許多國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦