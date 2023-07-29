新竹女中校友會發起反對母校成為陽明交大附中的聲明，認為想不出成為附中有任何的理由。這樣的質疑，也可以同時顯現這幾年許多國立高中，紛紛成為國立大學附中的奇特現象。

最早大學有附屬中學主要是師範體系大學，因為要進行實驗教育，及提供師範生實習場域。一般大學尋找高中合併為附中，還是在這幾年才開始。

按國教署的立場，長遠來說希望地方政府能收回自己轄區的國立高中，基於在地化與尊重地方教育的特性，高中業務還是應該交由地方政府來處理。但因為地方經費不足，還有一些條件沒有談好，國立高中還是繼續存在。

然而有些高中這幾年已開始因應，自行尋找國立大學合併，以避免被地方政府收回。因為失去國立的身分，不僅經費會減少，還要接受地方政治介入，管家婆變多，學校自主性大減，弊大於利。

誠如新竹女中校友所言，大學本該跟所有高中在教學資源支持上合作，竹女更不該設限於陽明交大，而應該跟更多大學合作，提供學生更多元的學習機會。再說，陽明交大雖然有教育學程，但合併的理由沒有提到要進行實驗教育或是教師實習，不存在像以往師範大學附中的必要性。

所以客觀來看，陽明交大沒有附中的需求，新竹女中歷史悠久名聲遠播，也無須成為大學附中以增加學校優勢。這場附中合併案，究其根本，還是各有所圖，不完全如兩所學校所表明規畫的思慮宏遠。