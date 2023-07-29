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事後補救 不如事先防範

聯合報／ 吳秀麗／資深媒體工作者（台南市）

杜蘇芮颱風漸漸走遠，多數人對接下來可能帶來的登革熱疫情關心度相對較低。拿下全台登革熱病例數第一且占比為全國三分之二的台南市，可能再返民國一○四年時的「榮耀」。這是多少台南市民以忍受「斷骨」乃至死亡的痛苦換來，十年不到，執政者已忘記教訓。

登革熱只需徹底、全面清潔、噴藥與有效宣導就能避免。做不好的原因無他，輕忽民眾生命財產安全而已。這些孳生源若未被持續定期清除，必免不了明年捲土重來。

台南市民間還出現陰謀論，認為這與新冠疫情處理異曲同工，想讓「相關業者」賺錢。陰謀聽來刺耳，人性齷齪應不至此。只是執政者必須認知這是「公共衛生」議題，並非每一家戶配合清潔孳生源即能完成使命。大環境公衛不優，民眾仍逃不了認血不認人的蚊蟲。

一○四年入夏全國登革熱本土病例為二萬一千多例，其中台南市就占了一萬八千多例。在此之前，台南市遇大雨或颱風，隔日就能看見清潔隊、環保單位動員，幾天之內就全面恢復整潔，並在最快時間內噴藥，讓病媒蚊沒時間成長，直接阻斷疫情發展。唯有那一年，全台南市連知名景觀道路、孔廟園區附近都髒亂不堪，近一個月未見清理，難怪九成登革熱病例集中府城。

事後一○五年監察院調查報告直指當時的執政者輕忽疫情，防疫系統失靈、未定期清除孳生源等。

今年再度發生類似狀況，原因應該差不多。目前公務單位是在醫院通報之後先調查、針對個別戶噴藥清除，再去電痛苦不堪的病人給予慰問。對已被感染的病例「點對點」的漂亮作為，於事無補。難道也是選舉算計？這些表面溫馨、事後補救措施，當然不如事先防範，請有方法、有效率地盡快行動吧，否則又將再創高峰。

台南 登革熱 疫情

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