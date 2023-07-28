保母案翻轉 別擅自當柯南

前年一起十一個月大女嬰在保母家跌倒身亡，父母懷疑遭保母施虐致死，網紅揭露後輿論一面倒譴責，女嬰父母甚至動用私刑。但日前查出女嬰體內有Ｋ他命毒性殘留，女嬰生父也有同樣毒物反應，使案情大逆轉，女嬰致死原因是吸「二手毒品」副作用導致摔死，保母已善盡職責，因此不起訴，推翻民間的「三堂公審」，女嬰父親則另案偵辦。

其實，這類先入為主的冤屈不是空前，也不會是絕後，因為輿情總先於司法未審先判，網民愛扮包青天及柯南。

心理研究測試，當你滿腦子懷疑鄰家小孩是賊，他任何動作都像賊；但當失物失而復得時，小孩任何動作都不像賊。當年媽媽嘴老夫婦雙屍案，深受媒體模擬洗腦，多數人認定店東是共犯，很會偽裝無辜；待檢警查出真相還其清白，他怎麼看都憨厚，這就是人類刻板印象與月暈效應交互作用。

筆者小時候缺錢又愛吃零食，只好動歪腦筋偷媽媽錢，東窗事發乃屬必然，但自從某事件後，我媽「破案」態度轉為慎重，因為她誤認我哥是偷鑰賊。

母親農忙時節去幫人播種秧苗賺工錢，長期不騎腳踏車，停屋簷下擔心遭竊或鄰居順手借騎，遂把鑰匙藏在吊在衣櫃的冬季大衣口袋，回來找不到直咬定是哥哥偷藏，毒打他一頓，兄長哭累了又把他拉起來打，罵「別給我裝睡」，後來想起是自己藏到忘了，對孩子感到愧疚，帶我倆上街「請客」。且此事過後，從此老媽掉錢自個兒也沒把握，因為連老爸也不相信、要她先找遍再說，別亂「賴君賴民」，真偷兒的我則在旁竊喜，慶幸恰如「韓戰救台灣」哩！

諸多冤案告訴我們，看新聞要有平衡判斷能力，國際及國內報導都一樣，盲從起鬨易生錯生非。