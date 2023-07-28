受到杜蘇芮颱風外圍逼近，近四年未真正登陸的颱風，又掃出該不該放颱風假的老問題，尤其新媒體當道下的「他說」，該放或不放的各種資訊，千奇百怪。

前台北市長柯Ｐ的「四點鐘之亂」或賴清德在台南市長時的「賴神與賴半天」，對地方首長而言，這些有名的颱風放假事件，讓「放不放颱風假」成為民氣、民意、民粹匯聚的重要課題。

就放假的「假道學」來說，應沒有人內心不想獲得天外飛來的假期，這樣的快感或刺激，成為躲在沒風雨室內的暢快心情，因為是賺來心虛的，隱藏著快樂心情，讓工作時鐘暫停一下，頗有喘息的愉悅。

但假道學的表象，現今的網民，已經把放假的本質模糊，放假原本是預防風雨造成人身安全的衝擊和風險管控，但太多人把颱風假轉化為自我假期的延伸，或「娛樂休閒」的選項目的。

像是在颱風天，娛樂場所或百貨賣場往往一開場就有大批消費者積極搶進，颱風預測盲點下的娛樂場所，馬在跑、舞在跳、人在跑，一片景氣欣欣向榮的消費市場現象。

也就因為這樣的狀況累積多年，大家習以為常，內心早已經認定「颱風天就是要放假啊，要不然要幹嘛？」

當內心就是要放颱風假的群眾，碰到颱風變動預判難測的變數，放假兩難與否，更是社群民粹鼓動的集體展現，因颱風誤判而氣噗噗「撿到槍」在網路社群伸張怨氣，一副縣市首長欠他們假的樣子。

地方首長在颱風假的宣布情境，成為單向公式，有放最好。若真的無風雨而放錯假了，又開始會有網民說話，為何要放假？從颱風假的假道學可看到，放對、放錯都有網民不滿意，加上大批只想得到假期的氛圍，颱風政治學，既難判、難學、又難了。