美國總統拜登日前提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂上將出任海軍軍令部長，如獲聯邦參議院同意，她不但會是美國首位女性海軍軍令部長，也將是美國參謀首長聯席會議首位女性成員。

弗蘭切蒂並非正統軍校畢業，她是大學儲備軍官訓練團（ROTC）出身，從基層軍官開始，憑藉自身的努力，歷練艦艇部門主管及驅逐艦艦長，並曾擔任驅逐艦戰隊長與航母打擊群指揮官，更曾擔任駐韓海軍指揮部指揮官、第六艦隊指揮官及駐歐洲海軍副指揮官，學經歷練完整且豐富。如今又突破美軍性別天花板，將擔任正規軍種指揮首長。

美軍女性晉任上將人數愈來愈多，所擔任的職務也愈來愈重要。對比國軍，雖然去年已誕生第一位女中將，突破國軍的性別天花板，但其職務為陸軍政戰主任，並非指揮首長職務；要像美軍由女性擔任指揮首長職務晉任最高階將領，還有段差距。

國軍女性軍官要晉任將軍，除了專業能力必須足夠，往往還要犧牲家庭生活。如今二星中將已經產生，不久的將來，相信國軍也會出現三星女上將，甚至參謀總長也由女性擔任。