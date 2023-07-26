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大馬路演習 小巷內狀況外
七月廿四日送孩子上學，除了警察，還看到憲兵，這才發現「萬安演習」將於午後登場。其實在演習前，就已經因為接了鄰長一職，被編列為「民防人員」隊員，而安排了從早上八點半上課直到下午四點半的教育課程。當時總覺得隨之而來的萬安演習會更擬真才對。
結果演習前半小時，筆者在金山南路二段的速食店排隊買咖啡時，就有警察進來，要求店員一時半配合演習熄燈；五分鐘後店內人人手機大響，但是預期中的空襲警報卻毫無動靜，然而在仁愛路四段警報聲卻響徹雲霄。不禁懷疑，如果手機剛好沒帶在身上、甚至沒有訊號，是否就可能葬送逃生機會？
同樣的，大馬路上的速食店需要關燈，附近潮州街巷弄內的店家又何以燈火通明？希望這些規定與硬體設施都能更加完善與統一，才不會搞得有的地方真像打仗，有的地方卻還搞不清楚狀況。
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