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史丹佛校長學倫案的警惕

聯合報／ 李建平／陽明交大電子所終身講座教授
史丹佛大學校長因學術倫理辭職下台。 美聯社
史丹佛大學校長因學術倫理辭職下台。 美聯社

這個星期美國學術界最大的新聞，莫過於史丹佛大學校長因學術倫理辭職下台。這件事源於一名大一新生Theo Baker在學生報紙《Stanford Daily》的一篇報導。

他揭發了校長Tessier-Lavigne的阿茲海默症研究論文，圖形被纂改的弊案。此事發生在二○○九年，遠在Tessier-Lavigne來史丹佛之前，那時他是Genetech公司的研發主管，他所領導的團隊在阿茲海默症研究上有重大突破，但其發表之論文，圖形有被纂改的嫌疑，此事在網路上傳聞已久，卻一直沒人重視。

Theo Baker的這篇文章之所以造成轟動，是因為他報導的深度及取證的嚴謹，他請教了許多生物醫學權威及學術倫理專家，使得他的論點極具說服力。

這篇報導在去年十一月底刊出，史丹佛大學董事會隨即於第二天成立調查小組，並於今年一月成立一個由頂尖科學家所組成的專家小組展開調查。

刊登論文的期刊如Nature，Scienee及Cell也展開調查，許多主要媒體也開始報導此事。

由於這些報導，《Stanford Daily》及Theo Baker今年獲得新聞界極富盛名的Polk Award，有史以來第一次由學生主辦的報紙獲此殊榮。上星期在史丹佛調查小組公布調查結果之後，Tessier-Lavigne隨即宣布辭去史丹佛大學校長之職。

一名史丹佛大一新生，憑一己之力把校長拉下馬，給我們許多啟示。這名學生沒有任何政治目的，沒有人在背後指點；他的調查詳細而深入，不是無的放矢的指控。史丹佛大學也沒有因為他披露校長的問題而對他施壓。校董會在他披露後立即展開調查，也顯現出學校的肚量。

校長雖然有經過私人律師要求《Stanford Daily》撤銷報導，但是遭到拒絕。當最後調查結果出爐，校長立刻辭職，沒有抱怨、沒有喊冤。

學術倫理問題在台灣也屢見不鮮，但每次的調查及懲處卻是拖拖拉拉不乾不脆，發現問題的，多半是有人向期刊檢舉，然後學術單位才被動的調查，很少有出自研究單位內的自我檢舉。

在台灣還有一種是帶有政治色彩的學倫案，結果學術事件變成政治事件；彼此用政治語言謾罵抹黑，根本看不見學術真相。就好像一年前在台灣發生的學術倫理事件，因為和選舉掛鈎，單純的學術案件變得複雜；無論是當事人、檢舉人或主管的學校，都受到極大的壓力和干擾，即使最後塵埃落定，仍然有人認為是「世紀冤案」。

再看看蔡總統的論文案，檢舉人是三位大學教授，他們所檢舉的不止的是總統，還包括整個政府機器及倫敦政經學院。整件事不夠透明、更沒有獨立的調查機構，雙方只能對簿公堂，最後還有教授落得被通輯。明明是簡單的學術倫理案件，卻淪為一灘泥淖的混戰，誰也不知道真相是什麼。

比起這名史丹佛的大一學生，我們的年輕人普遍缺乏獨立思想和追求真相的能力與勇氣，常一窩蜂的人云亦云，很少人能夠堅持走自己的路，有雖千萬人吾往矣的勇氣。學術是神聖的，希望這次史丹佛的事件能給我們警惕，知道未來在面對學術倫理時應有的態度和立場。

大一 新生

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