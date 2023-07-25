漢光39號的戰略亮點

漢光卅九號實兵演習於昨天登場。對多數民眾而言，漢光演習或許已是每年固定舉辦的例行公事；但今年的漢光不只在驗證作戰概念，也是對打裝編訓進行整體的總驗收。

更重要的是，此次漢光演習是在二○二二年八月中共圍台軍演與二○二三年四月「聯合利劍」演習後的首次漢光。這也說明為何此次漢光引起許多外國國防專家學者與外媒關注。畢竟在兩次對台軍演中，都證明軍改過後的共軍已非過去的吳下阿蒙；在面對當前共軍威脅時，國軍是否有與時俱進的戰略思維？戰略是否能有效落實到實兵單位？都會是此次的亮點。

首先是國軍首次在桃園國際機場舉辦反空降演習，屆時會封閉跑道及管制周邊空域。適逢暑假出國旺季，勢必會造成民眾不便，但借鑒二○二二年俄烏之戰的經驗，便說明桃機的演習有其重要性。在開戰初期，俄軍嘗試以空降軍對距離首都基輔不到十公里的安托諾夫機場進行突襲，預計占領後可以空運重裝備直取基輔，讓澤倫斯基成為流亡政府，進而建立親俄偽政權。深知其嚴重性的烏軍，派出重兵輔以砲擊支援，讓俄軍始終未能控制該機場。

在共軍對台作戰中，透過○七五兩棲突擊艦便可進行立體海空突擊占領機場；因此對我國而言，除了原先的機場防衛部隊外，還需要其他兵種的支援，甚至需要跨部會的協調合作。這些除了政軍兵推之外，這些關鍵基礎設施防護，亦需要經過實兵的操演才能驗證想定，掃除戰爭迷霧，降低部門協同的摩擦。

此外，雖說在颱風的襲擾下，原訂在台東豐年機場的演習已取消，但在之前的預演中已證明該機場在戰略上的意義。過去防衛作戰想定中西岸的機場，在開戰時可能均遭受共軍的飛彈襲擊；為有效保存戰力，部隊會轉移至東部機場。但在今年共軍的對台演習中，中共航艦開始出現在我東部海域，其他艦隻也逐漸將在該海域出沒視為常態，代表我東部空軍基地也可能在戰時直接遭受攻擊，甚至可能遭到海空突擊，這也是在此次漢光演習將台東知本海岸納入「紅色沙灘」的原因。

即便在當前印太戰略布局下，共軍在戰時不一定可以輕易突穿島鏈；但在我國防衛作戰上，依然要做好共軍有可能對我國進行東西夾擊的準備，特別是在東部的防衛戰略上，需要新的布局。

至於在海上截擊與護航上，更說明我國在地緣戰略上須仰賴海上交通線運補。相對於烏克蘭可以透過陸上交通取得外援，我國是一海島，制海權決定了海上生命線；同時若我軍能持續保有局部制空與制海，或許便能推遲共軍的登陸作戰，為我國爭取更多的時間。

從國家戰略等級的電腦兵推，到軍事戰略的漢光實兵，都是檢驗我國家安全的不二法門。演習不是擾民，更不可能十全十美，唯有透過演訓找出缺失，並在後續的檢討報告（After Action Report，ＡＡＲ）中探討精進之處，才能在思想與裝備上與時俱進，畢竟落後就要挨打。