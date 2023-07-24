選出好總統 用AI建議驗證執行力

就在幾天前，Google向美國三家主要媒體（紐約時報、華盛頓郵報、新聞集團News Corp.）高層主管展示了最新的ＡＩ新聞產製工具，並表示人工智慧將可為新聞產業帶來從上游到下游的全面革命。我們也在實驗室裡內測Google Bard，詢問它下一屆中華民國總統最重要的三個條件是什麼，答案是：用人唯才、經營兩岸競合、強大的執行力。

生成式ＡＩ所提供的答案，來自於海量資料的分析運算，也因此常具有頗高的參考價值。而如果Google Bard所提出的三條件值得參考，那近二個月來藍軍在「換侯」與「換朱」問題上的紛紛擾擾，是否就顯得畫錯重點？綜合各家媒體的報導，藍軍目前的聲勢主要受到母雞侯友宜公眾演說能力，和受訪時的個人語言魅力不佳影響，接著這個短版更與真真假假的「民調數字」與「黨內勢力整合不力」產生「共伴效應」與「向下螺旋」。因此，「失分」的重要核心就直指侯友宜的口語傳播能力。

Google Bard所建議的三個條件中並未提到「口語傳播能力」，人工智慧出錯了嗎？我們從歷史經驗來看，全世界應該沒人會質疑希特勒的公眾演說能力，希特勒慷慨激昂觸動靈魂的演說曾得到德國人的一致支持，但最後他帶來血流成河的第二次世界大戰；不久前到訪台灣的特拉斯也是一位辯才無礙的女強人，但她不但是英國最短命的首相，也是英國人目前最不想回首的前首相；陳水扁的演說感染力是台灣政壇公認的一級棒，但他在總統任內卻搞出了震驚國際的貪汙與洗錢案；蔡英文的演說也曾不只一次地讓我國民心生嚮往，但執政七年多下來，卻累積出六成要下架民進黨的民意。

「口才」是成功政治人物的重要條件，但卻絕對不是「好政治領袖」的主要條件。我們的民主政治要進步，大眾就不應再把「口語傳播能力」作為評價政治領袖的重點。否則，選舉只要會玩哏、會開空頭支票就能贏，最後受騙上當過苦日子的還是人民。

目前三位主要的總統參選人都有直轄市執政經驗，媒體與國民目前應該作的，是重新思考「中華民國總統」應有的條件。也不妨參考人工智慧的建議：把當初三人在執政期間所開過的政治支票拿出來與現實核對，以驗證三人的執行力；接著檢討市府團隊的組成是否用人唯才；並評估三人在兩岸關係上的論述與曾經的作為。如此，我們才更有可能為中華民國選出一位腳踏實地的好總統！