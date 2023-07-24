聽新聞
test
0:00 / 0:00

選出好總統 用AI建議驗證執行力

聯合報／ 陳彥豪／銘傳大學「未來媒體實驗室」 知識長、ＶＲ整合研究中心副主任（新北市）

就在幾天前，Google向美國三家主要媒體（紐約時報、華盛頓郵報、新聞集團News Corp.）高層主管展示了最新的ＡＩ新聞產製工具，並表示人工智慧將可為新聞產業帶來從上游到下游的全面革命。我們也在實驗室裡內測Google Bard，詢問它下一屆中華民國總統最重要的三個條件是什麼，答案是：用人唯才、經營兩岸競合、強大的執行力。

生成式ＡＩ所提供的答案，來自於海量資料的分析運算，也因此常具有頗高的參考價值。而如果Google Bard所提出的三條件值得參考，那近二個月來藍軍在「換侯」與「換朱」問題上的紛紛擾擾，是否就顯得畫錯重點？綜合各家媒體的報導，藍軍目前的聲勢主要受到母雞侯友宜公眾演說能力，和受訪時的個人語言魅力不佳影響，接著這個短版更與真真假假的「民調數字」與「黨內勢力整合不力」產生「共伴效應」與「向下螺旋」。因此，「失分」的重要核心就直指侯友宜的口語傳播能力。

Google Bard所建議的三個條件中並未提到「口語傳播能力」，人工智慧出錯了嗎？我們從歷史經驗來看，全世界應該沒人會質疑希特勒的公眾演說能力，希特勒慷慨激昂觸動靈魂的演說曾得到德國人的一致支持，但最後他帶來血流成河的第二次世界大戰；不久前到訪台灣的特拉斯也是一位辯才無礙的女強人，但她不但是英國最短命的首相，也是英國人目前最不想回首的前首相；陳水扁的演說感染力是台灣政壇公認的一級棒，但他在總統任內卻搞出了震驚國際的貪汙與洗錢案；蔡英文的演說也曾不只一次地讓我國民心生嚮往，但執政七年多下來，卻累積出六成要下架民進黨的民意。

「口才」是成功政治人物的重要條件，但卻絕對不是「好政治領袖」的主要條件。我們的民主政治要進步，大眾就不應再把「口語傳播能力」作為評價政治領袖的重點。否則，選舉只要會玩哏、會開空頭支票就能贏，最後受騙上當過苦日子的還是人民。

目前三位主要的總統參選人都有直轄市執政經驗，媒體與國民目前應該作的，是重新思考「中華民國總統」應有的條件。也不妨參考人工智慧的建議：把當初三人在執政期間所開過的政治支票拿出來與現實核對，以驗證三人的執行力；接著檢討市府團隊的組成是否用人唯才；並評估三人在兩岸關係上的論述與曾經的作為。如此，我們才更有可能為中華民國選出一位腳踏實地的好總統！

侯友宜 希特勒

延伸閱讀

直言國民黨離「真正的整合」還很遠 學者揭侯友宜獲提名後有這些挑戰

侯友宜參加獅子會活動 高喊會打逆轉勝

韓國瑜、侯友宜同框喊「下架民進黨」 陳其邁：交由選民判斷

挺郭派議長缺席藍全代會 侯友宜：要團結所有人的力量

相關新聞

預防為重 建構心理諮商網

聯合報報導《精神衛生法》將於明年底上路，精障何去何從？據衛福部統計，我國因精神相關疾病就診人數多達二九三萬人；以我國二千...

找回職人精神 比修法更迫切

日前板橋發生冷氣機墜樓砸死女大學生的事件，政府表示建物裝冷氣無法可管，許多專家學者紛紛疾呼修訂相關法規，然而筆者更認同專...

請勿汙名聽障者開車能力

日昨發生年近七旬聽障計程車司機撞死女性路人事件，引來家屬痛批與網民酸言「聽障竟能開車？」並強烈質疑交通部怎麼能讓不適任駕...

拚勝選 藍營沒本錢鬆口氣

七月廿三日國民黨全代會，在短短的五分鐘內就以「全體起立」通過提名侯友宜代表國民黨參選總統；禿子、燕子與漢子合體，更營造了...

選出好總統 用AI建議驗證執行力

就在幾天前，Google向美國三家主要媒體（紐約時報、華盛頓郵報、新聞集團News Corp.）高層主管展示了最新的ＡＩ...

大器難嗎 盼侯韓以藺廉為師

前天聯合報黑白集「大器很難嗎？」談及韓國瑜和侯友宜最近「忽冷忽熱」的互動，深中肯綮。本人狗尾續貂，略述淺見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦