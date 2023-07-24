找回職人精神 比修法更迫切

日前板橋發生冷氣機墜樓砸死女大學生的事件，政府表示建物裝冷氣無法可管，許多專家學者紛紛疾呼修訂相關法規，然而筆者更認同專業師傅要找回「職人精神」的說法。

所謂的「職人精神」，不單要俱備優良的技術，更得匹配以卓越的品格。倘若裝冷氣的廠商、工人能夠遵從儒家「己所不欲，勿施於人」的道德準則，在心中自然形成一把是非對錯的衡量尺，就不會隨意承諾自己能力所不能及的工作，憾事或許不會發生。

但放眼所見，各行各業都有不少技術低劣或枉顧良知的從業者，以為沒別人看見便偷工減料、混水摸魚，所以才有類似新竹棒球場舞弊、台南光電與爐渣弊案、論文抄襲、官員接受性招待及外遇等接連不斷。這般官商勾結、寡廉鮮恥的案件不勝枚舉，難道皆因法令不夠周延？

先前我與任教的技職學生分享台科大「礦王」在宿舍偷電「挖礦」，卻反控校方侵占其器具的事件。有學生質疑已繳交住宿費，學校亦未明訂用電上限，怎能說是「竊電、濫用學校資源」？檢討他人、保護自我的發言此起彼落，讓人怵目驚心。

中華文化的傳統中，道德闡述的比例極高，也是教育的重要內涵；引借在職場專業倫理中，正與職人精神相得益彰。但歷經兩次民進黨執政後，多把課綱中明禮義、知廉恥的道德成分刪除，代之以「對抗威權」的諸多內容；再加上「禽獸食祿」的官員在廟堂之上橫行霸道，人民當然有樣學樣。最後孩子們被「教育成功」，學會曲解法令、推諉卸責及貪贓枉法的本事，也就不足為奇。

徒法不足以自行。官員說「法令修改前多走騎樓」，但若人人都一味玩法卻不修道德，在法令修改後就真能安全走騎樓？