星期透視／參選人應提出管控兩岸分歧方案

這次大選的重要性前所未見，可能決定兩岸和戰未來，弔詭的是，政見發表卻鮮少觸及兩岸議題。另一方面，金融時報報導美方要求賴清德澄清，有關進入白宮政治目標即告達成的說法，加強對台海管控意圖明顯。

日前經濟學人信息社發表報告，稱假如台海爆發衝突，幾乎鄰近國家都將受到致命傷害；彭博專文介紹，台灣海底電纜脆弱無比。

疫情期間晶片供應短缺，汽車製造商叫苦連天，西方國家赫然發現，台灣製造六成的全球晶片以及九成高階晶片，假若台海發生戰亂，衝擊難以想像，「危險依賴台灣半導體」一詞不脛而走。美國商務部長雷蒙多稱，對台晶片依賴不可持續也不安全；眾院外委會主席麥考爾稱，台灣半導體產業對外力入侵非常脆弱，移出刻不容緩；英特爾執行長稱台灣不是局勢穩定的地方；股神巴菲特出清台積電持股，美政府更推出晶片法案，補貼在美國設廠，歐盟也開始強化科技主權。

為了降低影響，台灣要求美方減少對台海風險的發言。裴洛西訪台後，四成美國在台商會成員，重新評估危機風險。根據陸博邁投信的研究，中美貿易戰後，許多台灣高科技業遷往東南亞。

彭博在另一則報導中稱，若台海出現狀況，台灣十四條海底電纜線將輕易被斷。年初，連接馬祖的兩條電纜線被切斷，造成居民近兩個月無網際網路可用。政府自四年前開始和SpaceX公司接觸，希望發射至少卅枚低空通訊衛星，但不得其門而入。

面對國安危機，政府或向國際企業保證投資安全，或呼籲國際友人少談台海風險，甚至要求晶片大廠配合國外設廠。未來總統必須具備負責任的管理兩岸紛爭的能力，從根本上消除兩岸風險。於此，拜登政府的作法或可參考。

鑑於陸方對美「掏空一中」的指控衝著台灣，拜登政府新的負責任管控分歧政策，首要內容便是約束台灣。月前布林肯訪中，稱過去美中關係成功的原因之一，便是「共管台灣」。日前印太司令阿基里諾出席安全論壇時，除複誦一中政策外，特別增加了反對台獨和反對兩岸片面改變現狀的新內涵。從這個角度，不難理解美方為何要求賴清德澄清進入白宮的說法了！

除不斷重新確認美中互信基礎外，拜登政府還採取政經分離原則，縮小分歧，譬如葉倫訪中時，從專業角度仔細界定經濟強制措施；而氣候特使柯瑞訪中前，拒絕將習近平定位為獨裁者，和中國領導人見面時，特別提出氣候和政治分離的雙管政策。

美國之所以向中方提出共管台灣，主要是因為在台海議題上，台灣既不負責也不管理。針對郭台銘在美投書，陸委會回批「從來沒有一中框架」，只有消滅中華民國的一中原則，並要求陸方「無條件和台灣對話」。

假如沒有「一中框架」的話，美國的一中政策算什麼？美國一中政策也不承認中華民國，政府為何忙不迭的靠過去？賴清德即將過境美國，國務院表達三原則：符合一中政策、非官方、過境非訪問，這不是設定條件是什麼？

針對馬英九基金會邀請陸生來訪，陸委會的評估竟然是「來台統戰，操縱民意」。只要國安局發言，永遠是大陸對我「認知作戰」，最近國安高層向媒體放話，竟然稱陸方因為檢疫原因禁止台灣農漁產品輸陸，是為了影響台灣選舉！

陸方以軍事手段強硬管制台海，美國則為了降低風險，開始約束台灣，國安部門該上工了！（作者為文化大學社科院院長）