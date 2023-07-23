請侯發起政黨輪替大聯盟

金溥聰重出江湖，侯友宜民調持續低迷，在十九份民調排行老三，侯友宜到底怎麼了？筆者認為，主因在侯友宜把自己勝選放在政黨輪替之上，反而失去道德光環。侯友宜必須知道，小刀砍不出團結，情緒勒索只會讓潛在支持者卻步。果如此，如何贏得黨外（如民眾黨柯先生）的合作？

強勢要有條件支撐，國民黨已不是當年的國民黨，侯友宜更不是當年的馬英九，小刀一味強勢砍人，當然會折斷，但這只能算是「戰術失誤」；金先生嚴重的戰略錯誤在於，把「侯友宜勝選」擺在「政黨輪替」之上，而讓侯友宜失去感動選民人心的力量。

所有選舉都需要正當性，當前台灣最大的正當性，就是「政黨輪替」；事實上，從歷次民調，六成選民希望政黨輪替，可見政黨輪替也是民心所向。政黨輪替的盤大於國民黨，政黨輪替的價值高過侯友宜，但金溥聰給外界的感覺是「就算侯友宜民調墊底，也絕對不會分票」，堅定傳達為了侯友宜，保送賴清德也在所不惜的意志，讓外界認為侯友宜把自己的選情看得比國家未來人民福祉還重要。

這樣的人設，其實對侯友宜很傷，畢竟侯友宜從基層警官開始一路走來，就是為了台灣奮不顧身，怎麼這次選舉把自己看成最重要？

侯友宜若要繼續「金式北風路線」，不但黨內被金溥聰砍過的戰將將一去不回頭，友黨支持「政黨輪替」者也會失去共謀「下架民進黨」的動機；同理，就算「道德綁架」了韓國瑜出席全代會也沒有用，柯、侯的民調差距只會更大，這麼淺顯的道理，筆者訝異侯友宜看不到。

但侯友宜若要選真的，就要符合在野陣營「政黨輪替」（下架民進黨）的大潮流，讓自己成為政黨輪替的動力，而非政黨輪替的目的。基上，筆者認為侯友宜現在最該做的一件事，就是在七二三國民黨全代會正式通過提名他為總統候選人的場合，公開宣布發起「政黨輪替大聯盟」，邀請公正、有聲望的第三方（如韓國瑜等），舉辦侯、柯、郭「在野大決選」；在十一月廿日前，透過公正機構進行民調，勝者為正、敗者輔佐，在野聯合參選總統。

即使如此，侯友宜仍然要當仁不讓，展現「對！我就是殿後，但給我三個月，我有信心拚第一」、「對我來說，政黨輪替比侯友宜一個人的勝利重要」。有此決志，侯友宜才是令人尊敬和感動的好漢！

侯友宜要知道，北風無法贏得真心的支持和尊敬，只有冬天的太陽可以。而把政黨輪替的重要放在個人勝負之上，侯友宜若做得到，這會是侯太陽的第一道光，也是在野「政黨輪替大聯盟」成功的開始！