新竹縣尖石鄉的鎮西堡位處深山，交通不便，卻是大自然愛好者百去不膩的景點。有一天，我來到這裡避暑，一走進森林，馬上感受到了大自然無窮的魅力；清涼舒適的微風，悅耳的蟬鳴鳥叫，在翠綠的山林裡行走，每走一步都是雀躍。我彷彿從地獄來到了天堂，之前路途顛簸與精神不濟的折磨，瞬間得到了紓解與平衡。

走著走著，我們走到了2.5K處，也就是環狀步道的起點；就在這個時候，有三個金髮碧眼的外國人從環狀步道的一側走出來，其中一人背包裝著一個又大又酷似靈芝的一種大型真菌「松生擬層孔菌」，俗稱「猴板凳」。因為體積很大，所以他背包的拉鍊只能拉到一半，我們也才得以發現。

眾人無不嘖嘖稱奇，他們是如何發現的？他們是如何採集到的？他們為什麼要採集呢？等那三個外國人走遠了，我們的領隊非常機警，馬上報案；那三個外國人走到入口處的時候，馬上被警察攔截，帶到警察局做筆錄。

猴板凳是一種藥用真菌，如果他們是山老鼠派來的偷竊者，他們為什麼不做掩護隱藏呢？他們只要其中一人脫下衣服遮住它，就不會被我們發現了；如果他們是天真無辜的，他們又為什麼要千里迢迢來到這麼偏遠的地方？雖然我們的疑問無法得到解答，全團的人莫不為我們的領隊歡呼，因為她的機警勇敢，為大家上了非常寶貴的一堂環境保育課。