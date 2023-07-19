根留台灣 才是和平支柱

美國前總統川普近日接受美媒專訪，批評台灣「搶走了我們『所有的』半導體業工作」，並強調「如果中國拿下台灣，他們就有能力翻轉世界」，接著再稱「美國早該阻止台灣，向台灣課稅，並對他們建立起貿易壁壘。」

川普向來以口出狂言著稱，此次出馬角逐二○二四年美國總統大選，為吸引選票發出如此驚人論調，並不令人意外；只是川普講的並非事實，美國早就軟硬兼施，設法阻擋台灣晶片事業發展。

記得在二○二一年十二月二日，美國英特爾晶片大廠執行長季辛格在國際會議發言，聲稱「台灣不是局勢穩定的地方」，呼籲美政府應多投資本土的半導體企業；其實季辛格發言的真意，在於覬覦美國半導體市場的龐大利益，企圖阻撓台積電前來分享這塊市場大餅。當時美國正在推動一項價值五二○億美元的半導體投資法案，希望能夠擴大美國的半導體產能，以確保穩定的半導體供應鏈；倘若台積電赴美投資設廠，勢必衝擊到英特爾在美國半導體市場的領頭地位。

嗣後，美國正式啟動「晶片法案」，依據規定爭取投資補助的台灣、韓國等國外廠商，十年內不得在中國等國家擴大半導體產能，另外還需交付客戶名單及其他敏感營業機密等資料。如此限制既可箝制中國半導體科技發展，又可藉機取得台積電等高階晶片技術，企圖達到削弱競爭對手實力、擴張美國半導體市場版圖的野心。

美國向來奉行自由主義市場經濟，其在一八九○年首先制定「反托拉斯法」，藉由規範企業壟斷市場行為，達到維護市場自由競爭，以促進整體經濟福祉的立法目的。甚至於一九八二年制訂「對外貿易反托拉斯改進法」，在美國境外實施「反競爭行為」，若有直接、實質且合理可預見影響美國市場效果，仍應受到美國反托拉斯法規範。諷刺的是，從以上美方政府與英特爾公司阻擋台灣晶片事業發展、企圖壟斷全球晶片市場的手法來看，顯然已經違反自由經濟市場的公平競爭法則。

尤其是台灣出口晶片並未構成傾銷、侵害美國市場的反競爭行為，尚未達到必須課徵傾銷稅以制裁的地步；川普主張對台灣課稅以建立貿易堡壘，如此片面保護美方本土半導體廠商，更是違反ＷＴＯ倡導去除關稅障礙的國際自由貿易精神。

當前台積電供應美國市場九成的高階晶片，也可以說是美國的「護國神山」，難怪川普擔憂中國若拿下台灣、取得台積電即可翻轉世界；這同時反映出美國關心台海局勢安全的真意，旨在確保美國本土半導體供應鏈穩定並抗衡中國。如此觀之，維護台積電高階科技根留台灣，才是保障台海和平的重要支柱。