生成式AI 可能動搖中美體制基礎

生成式AI技術對中美兩國體制的基礎可能產生動搖。中國在生成式AI技術方面擁有顯著的優勢，主要源於其豐富的數據資源，而西方國家受到隱私保護法律的限制，難以獲取足夠的數據來訓練AI技術。

中國的數據優勢來自三個方面。首先，中國擁有世界上最多的互聯網用戶，包括社交媒體用戶，這些公開數據為中國提供了豐富的資源。其次，中國政府將數據視為「國家戰略資源」，要求企業提供數據作為合作的條件。第三，中國公民普遍不擔心個人資料被收集和共享。

然而，中國在半導體技術方面仍面臨挑戰，無法自主生產先進的半導體。美國及其盟友限制中國獲取先進芯片，這對中國的AI技術發展造成了一定的影響。儘管如此，中國正努力在國內生產先進的半導體。

生成式AI技術的發展可能被濫用於「資訊戰」，例如通過社交媒體散布虛假信息，引起政治混亂和操縱輿論。中美兩國都在競爭AI技術，但也重視與國際社會合作，制定全球影響力的AI標準和管制措施，以確保技術的利益超過風險，促進技術的正確應用和社會進步。

中美兩國的競爭不僅關乎經濟和安全，也關乎各自體制的優勢，兩國都意識到AI技術的發展可能動搖各自體制的基礎。因此，兩國需要謹慎前進，確保生成式AI技術的好處超過對各自體制的潛在風險。

在研究領域中，美國目前在AI方面處於領先地位。根據最具影響力期刊之一的Zeta Alpha在二○二三年三月提供的資料，美國在二○二二年最具引用量的前一百篇AI相關論文中占據六十八篇，位居全球第一，而中國則有廿七篇，排名第二。然而，與前一年相比，美國的論文數量減少了七篇，而中國則增加了四篇，顯示中國正在追趕美國。

同樣地，在專利數量方面，中國也取得了可觀的成就。據中國最大創業公司IT媒體「36Kr」的報導，中國在AI領域的專利數量累計達到廿五萬件，占全球總數的六十％，反映出中國在AI方面的努力和成果。

總結來說，中國在生成式AI技術方面擁有數據優勢，但在半導體技術方面仍面臨挑戰，美國目前則在AI研究和創新方面處於領先地位。中美兩國的競爭不僅關乎經濟和安全，也關乎各自體制的優勢和AI技術對社會的影響。為確保AI技術的正確應用和最大化利益，中美兩國需要加強國際合作，共同制定相應的規範和標準，推動AI的健康發展，維護全球科技創新和社會進步。