科技．人文聯合講座／十年後的人工智慧時代

最後一堂「計算機概論」課程，我請同學預測十年後人工智慧（AI）對社會的影響，該預測可以是一項技術、一種產品、一幅景象或一個概念。

這門課程限定非資工本科學生修習，班上同學背景多元，主修專業來自廿五個不同系所。茲摘錄分享這群網路世代孩子的一些想法，其中不乏巧思與反思，真令人拍案叫絕。

在學習成長方面，同學說：「如同我們出生一睜眼就與網路同步成長，十年後出生的孩子，將與AI同步成長」、「知識傳授以AI為主，老師為輔」、「AI創作蔚為風潮，已列入一一八課綱」、「創作者的輔助工具，提供創作靈感及修補創作細節」、「人工智慧模型大量出現」、「只要說出想法，軟硬體自然生成」…。

在智慧生活方面，同學說：「對話式AI普及，人人都有隨身AI助手」、「大眾運輸路線固定，飛機、火車、公車和渡輪全面自動駕駛」、「全面自動化的智慧城市」、「大家都優游於生成式AI所建構的元宇宙裡」…。

在就業工作方面，同學說：「重複單調的技術性工作將被AI全面取代」、「各行各業因AI而更加輕鬆」、「AI取代許多行業，產生更多新興行業」、「失業率大幅上升」、「藍領白領都面臨前所未有的挑戰，無領族群崛起」、「AI科技壟斷，階級對立加深」、「AI擔任多家上市公司總裁」…。

在風險監管方面，同學說：「大量運用AI來操弄政治風向」、「AI改變人類思考及作為，後果不堪設想」、「AI帶領個體走向反社會的不歸路」、「即使AI局部取代人類，在法律上也很難有公信力」、「AI涉及法律問題時很難究責」、「AI知人知面又知心，人們將更難隱藏內心深處的想法」、「道高一尺，魔高一丈，網路的安全防護將全面瓦解」、「就像基因複製的規範一般，AI的發展也要符合基本倫理，人們與AI終將達成某種平衡」…。

雖然目前無法驗證同學的預言是否成真，但同學所發揮的想像力及判斷力，朦朧間讓人窺見了「AI人性化，人類AI化」的共生願景。其實，AI早已廣泛應用於醫療照護、金融科技、生活育樂、科學研究、國防軍事等領域，而其核心技術正快速演化中。總有一天，AI將是人類最可敬的伙伴，同時也是最可畏的對手。

五年前，我在譯本「AI創世紀：即將來臨的超級人工智慧時代」的推薦序裡問「AI的極限在哪裡？它能否在各個面向都超越人類？」「AI是親密愛人，或是恐怖情人？」「以AI對決AI，全體人類將瞬間陪葬嗎？」等問題，答案迄今未明，或許十年後我們就有更明確的答案。

十年後的人工智慧時代，你的預測是什麼呢？（作者為台灣大學資訊工程系教授）