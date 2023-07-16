將都蘭部落護衛舞 代代傳下去

每年都蘭的「kalikoda`an」豐年節慶活動，都會表演一項特殊的傳統舞蹈，阿美族語稱為mikorakoray，在都蘭部落仍保存著這項傳統且代代相傳，很顯然有其特殊與深層的文化意義。所以，部落傳統文化資源非常豐富，也造就出不少文武兼備、文化藝術的傑出人才。

據年長者回憶，早期跳「護衛舞」曾有人跳到休克；但大部分年輕人，為了表現體能與毅力，都能咬緊牙關，堅持到最後，以博得長者的賞識；反之，跳不好的年輕人，父母親也不願讓他們上場跳，以免丟了父母親與親族長輩們的臉。所以能上場跳「護衛舞」是項榮譽，父母親會覺得很光彩，更重要的是，能吸引同齡女性及其父母的賞識。所以跳起「護衛舞」時格外賣力，此時此刻也正是選女婿的最佳時機。

據說往昔部落有不少因跳「護衛舞」表現優異深受小姐青睞，進而奉雙方父母之命成親的佳話。顯然能跳護衛舞非但是項榮譽，並能博得女性芳心。但傳統上論起婚嫁，又是另一回事，因為阿美族是母系社會，早期男士如果能被招贅，是很光彩的事（與日本傳統社會一樣）。這表示這名男士，進入女方家庭後，有能力改善這個家庭的生活環境，繼承這個家族的事務工作也能勝任，在部落會被傳頌；反之，雖年輕男女結合是喜事，也不敢張揚。這也是過去部落族人，為何會非常重視跳「護衛舞」的重要因素之一。

年長者指出，跳「護衛舞」的高手們，身上的鈴鐺響聲必須整齊，獵刀尾端的流蘇墜子，前後擺動有韻律，高度位置要均衡，這代表對長者的尊敬與順服，前仆後繼地要完成護衛部落之任務。且早期跳「護衛舞」不像現在以傳統歌謠配唱來跳，完全是以鈴鐺的聲音做為整齊的標準，所以全場在跳時沒有吵雜之聲，專注在觀賞「謢衛舞」的表演，只會偶爾聽到長者脫口而出：那排列在第幾位的是誰家的孩子？哇！跳得很不錯，做我的女婿吧！長者們在觀禮台上評頭論足不斷，有的選女婿，有的論當年勇；不論內行看門道，還是外行湊熱鬧，現場氣氛會嗨到最高。耆老表示，臀部的扭動，是「謢衛舞」主要的技巧及要領之一，領悟到竅門後，才能控制鈴鐺發出清脆的響聲，要達到這個境界，必須下工夫練習。「護衛舞」之所以會深受年長者喜愛、流傳到今日，是有它深遠的文化意涵。

經多位長者的回憶描述與考證，這個傳統舞「mikorakoray」的正確名稱，應要翻成「護衛舞」才正確，因為從動作上來審視，是在保護、防衛部落，並沒有攻擊、侵犯他人之意，所以阿美族人仍是最愛好和平的民族。在此要呼籲都蘭部落的鄉親們，不能再糟蹋自己的傳統文化，要找出「護衛舞」的原貌，做好教育與傳承，讓「mikorakoray」─「護衛舞」能在都蘭部落代代相傳，永續發展。