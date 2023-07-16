「白飯之亂」中買賣雙方兩敗俱傷，廣大市井小民跟著義憤填膺，有人支持店家，也有人聲援學生。但仔細想想，台灣社會漸失體諒他人的厚道美德，或許更值得深思。

許多民眾不認同學生，主因是學生不夠厚道。餐廳餐點並無太多問題，單以未能補充白飯，就把店家評為一星負評，不太厚道，不符合台灣人凡事幫人留後路的處事原則。如果評為四星或三星，並說明餐點沒問題，但白飯不夠，店家也堅持不補，陳述了事實但也不卑不亢，整件事情或許就不會發生。學生就是一般消費者而已，沒犯太多錯，可被爭議之處，是不厚道的集體給店家一星負評。

店家也可以貼心厚道一點，當時營業時間明明還有三小時，卻不願意繼續供應免費白飯，明知學生經濟負擔能力有限才會想續吃免費白飯，卻堅持要學生加點收費的炒麵，作法實在不夠貼心。事後，店家凸顯學生點菜金額少，明示或暗示學生不該想到該店吃到飽，營造學生吃不起卻想吃免費白飯的氛圍，感覺也不符合台灣人普遍會為他人著想的美德。

事件發生後，店家可透過網路留言跟消費者溝通，但店家捨此作法，反找新聞媒體擴大事端。學生道歉後，店家卻繼續接受採訪，額外提供監視器畫面、帳單，讓事件繼續延燒，這也不太厚道，不符合台灣人會幫別人留餘地的美德。另外，學生當天有兩筆消費帳單，店家只提供一張帳單給媒體，未提供另一張，讓網友誤解。只有店家擁有補印帳單的能力，店家卻不幫忙澄清，反而讓誤解在網路上繼續延續，這實在也不厚道。店家想贏得輿論戰，至於學校其他師生是否被牽連，店家似乎不在意，作法也不是非常厚道。台灣人通常不想牽連無辜的美德，在這次事件上，好像也看不到。

網友集體圍剿學生的作法也很有討論空間。許多網友主張學生不能集體把店家打一星負評，卻又集體將學系打一星負評，待己律人標準不一的做法，也讓人啼笑皆非。

台灣最美的地方是人，但網路上動輒出征的作法，讓台灣本來的溫暖人情味蕩然無存，實在可惜。這幾年網路上的政治攻防，網軍謾罵，讓台灣民眾逐漸喪失了厚道與體諒的美德，學生耳濡目染，有樣學樣，遇到委屈就想要給予對方教訓，卻忘了體諒對方，忘了對人要厚道，這是很可惜的地方。希望在本次事件平淡以後，民眾與各校師生都靜下心來，凡事幫別人留個餘地，體諒別人，對人厚道，這是台灣人的美德，別因為網路爭端，讓這些美德從我們身邊悄悄溜走。