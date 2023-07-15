不可能的任務：你該害怕AI的四件事

由湯姆克魯斯主演的「不可能的任務」搭上ＡＩ熱潮，告訴你誰說大ＢＯＳＳ一定是人或外星物種？最可怕的大ＢＯＳＳ是ＡＩ啊。該片描述世界強權爭奪十字架鑰匙，想控制強大、全知、有感知的人工智慧。唯有阿湯哥斯等人想毀滅之，認為這樣強大的存在不管落入誰的手上都會對人類帶來威脅。影片也同時點出完美的ＡＩ令人恐慌的四件事實。

首先，資訊更不安全。在網路與社群興盛的時代，人類已經放棄許多個人資訊隱私了。在ＡＩ時代，即使你不是資訊科技的使用者，一樣會失去個人資安。人類夢寐以求能發明像人一樣進行思考、有能力處理抽象問題並自我成長的機器來協助人類，甚至幫人類判斷、預測、解決問題。近來人工智慧的發展讓人們認知到這個夢想並不遙遠。

比如說，ＡＩ技術提升神經腫瘤放射領域的診斷與治療精確度來預測病症的復發率與生存率，有時比醫師診斷的準確性更高、更有能力找到治療方法，並提供高性價比的醫療。OpenAI的ChatGPT與Midjourney等人工生成軟體的近用性，更讓人覺得即使是小老百姓也可輕易上手。不可能的任務描繪ＡＩ大ＢＯＳＳ可通過網絡入侵所有系統，知道它想知道的資訊，並可使用這些資訊與技術力量來操縱一切。身處在ＡＩ時代的我們，完全無法得知或防止這樣的惡意攻擊，也應隨時有遺失資料的心理準備，質疑資料的正確性、擔憂資料的安全性所造成的損失。

其次，監控無所不在。電影中的ＩＴ幹員與政府官員、ＡＩ大ＢＯＳＳ利用臉部辨識技術、航位推算來尋找與追蹤目標對象。無時無刻遭監控，威脅隱私加深了民眾對ＡＩ的恐懼。

再次，表象擬真恐懼。品牌為了免除消費者的疑慮，常擬人化產品或服務。Pepper機器人有眼睛和嘴巴，還有四肢。許多聊天機器人有像人類的外觀、聲音、性別、或名字，這些擬人化做法都是來免除消費者對未知創新的疑慮。

電影用類似眼睛的光學圖形來擬人化ＡＩ大ＢＯＳＳ，使它不會太像人類而令人產生恐怖谷效應實是個聰明做法。但你千萬得知道這是品牌為了剷除消費者覺得怪異而排斥的策略，ＡＩ大ＢＯＳＳ還是強大又有心機（至少比你還會計算千萬種可能性）的啊！

最後，取代恐懼。電影隱約告訴觀眾：這個強大、全知、有感知的ＡＩ可取代人、甚至消滅人類。ＡＩ處理事情的能力像人類一般能有效率地自主決策，透過追隨者完成任務，最終甚至會取代與消滅人類。類似的好萊塢題材並不新鮮，媒體也偶爾會報導多少工作被ＡＩ或機器人取代。但這部電影不僅賦予ＡＩ負面印象，更告訴民眾ＡＩ不具道德感，也不需負任何責任，造成人們恐懼ＡＩ。這也是為什麼最近歐盟與國際上欲訂立控制ＡＩ發展到不具道德感、不負任何責任、取代與消滅人類的政策與法律。問題是這有可能嗎？這種政策與法律一旦建立，即完全悖離人類發展ＡＩ，期望ＡＩ能像人一樣思考、與自己能力相當，以便互動與使用的理想。

人類到底能不能樂觀地掌控ＡＩ，阿湯哥到底能不能解救我們？恐怕要看下一集才會知道啦！