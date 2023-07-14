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暑假玩水 家長是最後防線

聯合報／ 方復權／國際貿易（台中市）
桃園市復興區發生3名國中畢業生意外溺斃的水域，仍豎立警告遊客戲水游泳標示。記者曾增勳／攝影
桃園市復興區發生3名國中畢業生意外溺斃的水域，仍豎立警告遊客戲水游泳標示。記者曾增勳／攝影

桃園市六名國三畢業生以及一名畢業學長，為了慶祝放榜，日前相約戲水，其中三人潛水後失去蹤影，經消防人員搜救並送醫搶救仍回天乏術。暑假開始未久即發生學生溺斃憾事，難道是台灣人躲不了的宿命？

五十多年前，筆者的小學同學暑假第一天跑到高屏溪遊玩，最後卻變成冰冷的屍體，家屬悲傷哭喊，至今難忘。成長過程除了鍛鍊自己成為游泳好手，還經常模擬腳抽筋如何自救；每次和家人從事親水活動，更會時刻注意周遭危險，以防萬一。

水，是人類不可或缺的元素，卻也隱藏高度風險。近年來夏季愈來愈熱，玩水是民眾的正常休閒，然而，學校教育或一般性危險水域標誌已經顧不上，唯有家長是最後一道防線，絕對要把安全列為第一優先，否則孩子一不小心就容易身陷危機。「今日公祭，明日忘記」不是放在心裡，最好張貼在醒目的地方，莫讓悲劇再度發生！

暑假 放榜 溺水

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