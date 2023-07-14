白飯之亂與新媒體識讀

北科大白飯之亂，結局似乎兩敗俱傷。燒了將近一周，熱炒店停業，學系的臉書關閉，網民仍在網路中表態或指責。

「白飯之亂」的緣起，來自於新媒體生態，快速的負向評論，大家都想強化自身的影響力，再加上大眾傳播的催化，使得問題就一發不可收拾。

首先，現代數位化公民，太依賴智慧型手機連網的資訊社會，如何找好吃的餐廳？手機上搜尋地圖再依據網路提供商家的照片、街景服務、菜單，尤其是評論，成為當前眾多人的基本搜尋吃飯ＳＯＰ與評判。因為這樣，許多商家會以客人能寫正評而給予小惠，我們也在樂於利用這樣的數位機制，換上一盤免費的贈食而出賣了「價值判斷」，甚至個資，也都被朋友看到，或是「打卡換小菜」，社群媒體上就會顯示出你我曾在哪消費。

眾人習於利用「新媒體」的傳播效力，但是多少是真的留言評論？匿名或非全名的留言，有負責任嗎？這種種變因，卻成為大多數位資訊行為使用者唯一依據的方式。

其次，當事件透過訊息擴散模式後的事實演變，許多給評或給意見的網友，早已非單純該天營隊的北科大學生，或是熱炒店的相關人。太多義憤填膺、打抱不平、看熱鬧、來亂的…各種網民參與其中，這也是新媒體生態容易造成的結果，資訊搞得一塌糊塗，真真假假，如果當事人不能冷靜，隨網民意見起舞，最後變成不知如何處理，到頭來店家及消費者都覺得委屈，甚至使店家受不了「網路霸凌」而決定停業。

新媒體的資訊生產、擴散方式，再形成目前網路輿論「網友說」的混戰。真正核心的發展，極容易被酸民給加大困境。也因此，在享受各種新媒體的便利時，還是要有基本的資訊素養，「盡信資料，還不如無資料」，這是我們在近用資訊科技時的自我保護。