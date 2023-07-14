藍想贏 要走出小我恩怨

政壇跟媒體針對侯友宜應該怎麼跟韓國瑜道歉，不斷炒作好一段時間；為什麼這件事應該成為焦點？侯友宜該如何用政策的實質論述比下反應機靈、口才好的柯文哲，才應該是重點吧！到底是誰把侯困在這個本應是插曲的道歉裡？

侯友宜對不起韓國瑜？二○二○韓國瑜敗選，侯是主因嗎？每個人最大的敵人都是自己。最近高舉「侯下韓上」大旗的鄭麗文曾經說過：香港「反送中」讓國民黨大逆風，是敗選的主因，但這真的是一個不敢面對事實的藉口。

回想二○一八年的縣市長選舉，當時最強大、最瘋狂的「韓流」也有許多年輕人參與，挺韓也變成一種流行文化，所以韓國瑜才能創造奇蹟，翻轉原本深綠的高雄；但是為什麼二○二○總統大選，韓反而變成年輕人醜化的對象？就是因為違反承諾去選總統！

每個人做的決定都必須自己承擔，韓國瑜是，侯友宜也是。侯過去打慣了順風球，很多事情沒有提早預備、面對，所以造成了現今的困境，目前努力在逆風中力爭上游；韓國瑜那時跳級選總統的決定，也讓許多本來愛護他的人不知該如何為他辯護，選擇離開他。

侯友宜在上次總統大選的確對韓國瑜冷漠，沒有積極幫忙，但至少他沒有害韓；侯如果真該道歉，也應該是針對過去過於保護自己，沒有在同志對抗民進黨的時候給予溫暖的支援而道歉，這才是該有的格局，而不是因為哪一個人哪一派勢大，為了怕得罪他們而道歉。

部分有心人一直把侯友宜打成十惡不赦的叛徒，這相當奇怪，好像侯是韓國瑜沒有選上總統的加害人，真是該適可而止了！刻意把侯當成一個洩憤的對象，一直在過去的恩怨中沒走出來；相對於民進黨的支持者總是看到最重要的大方向，部分藍軍卻一直在賭氣、鬧情緒。

賴清德在蔡英文最虛弱的時候想要取而代之，雖然最後失敗了，有看到民進黨支持者堅持要賴道歉嗎？他們只想贏，不糾結在這種小我的個人恩怨裡，所以為什麼大家都說民進黨最會選舉，因為他們知道焦點在哪。

反觀泛藍軍，一直糾結在小我恩怨裡走出不來，雖然侯的藍軍支持度偏低，自己有該負的責任，泛藍軍本身卻不知道焦點在哪裡。賴清德對蔡英文做的，比侯友宜對韓國瑜做的更嚴重上百倍，但是綠軍為了延續政權，根本不以為意。

侯友宜當然應該用低姿態盡力去尋求支持，但是面對某些要把過去的失敗跟痛苦，全部歸咎在侯身上的人，侯把政策講清楚，以實擊虛比下柯、賴，爭取理性選民支持，恐怕是更重要的事！