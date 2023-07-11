黑箱爭議修法難解 外役監該存在嗎

殺警受刑人服外役監，引發社會議論。雖法務部指出，此申請案是二○二二年三月通過，並非在去年八月外役監逃犯殺害雙警案之後，惟修法延宕卻是不爭的事實。而外役監該存、該廢，更該被檢討。

根據監獄行刑法第一四九條，為使受刑人從事生產事業、服務業、公共建設或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監。外役監屬低度監控、高度自主的矯治機構，也代表出逃與再犯的可能性升高，故依外役監條例，脫逃罪、毒品罪、被撤銷假釋或累犯等逃亡風險較高的受刑人，就排除於外役監的遴選資格。只是對於重刑犯，如七年以上有期徒刑、無期徒刑者，要否排除，一向有爭議。

在二○一四年修法時，放寬了重刑犯申請門檻，受刑人服刑滿兩個月，即便刑期在七年以上、十五年以上、無期徒刑，只要累進處遇在第三級以上、第二級以上、第一級，仍具有遴選資格。甚至在二○二○年修法時，將原本一律不得申請外役監的累犯，附加但書，即六個月以下有期徒刑的輕微前案仍具資格。

如此的修法演進，就使外役監逐漸脫離是為出獄準備，更像是對受刑人的獎勵措施，就必產生是否為特權而生的質疑。尤其得進入外役監的實質要件，即有悛悔實據，且身心健康適於外役作業，乃屬極不確定法律概念，為免恣意判斷，就得在審查程序上力求客觀公正。惜現行外役監受刑人遴選乃根據法務部所訂定辦法，除法定性不足外，亦欠缺足夠程序保障。又矯正署成立的遴選小組，雖有七至十一名委員，卻僅規定外聘委員不得少於三分之一，就留給主管機關極大空間，致難擺脫黑箱質疑。

去年台南殺警案發生後，法務部提出修正草案擴大排除重罪犯，如故意犯罪因而發生死亡結果、最輕本刑十年以上有期徒刑、組織犯罪、槍砲犯罪、人口販賣罪、強盜罪、擄人勒贖罪、加重詐欺罪等之適用，並將申請外役監的要件嚴格化，即從原先的服刑兩個月，改成有期徒刑必須服刑三分之一、累犯必須服刑二分之一，既要有悛悔實據，且在監服刑良好，更無危害公共秩序與社會安全之虞。凡此修正，就在回應輿論的吶喊。

只是此等修正雖排除重罪犯，卻仍偏於傳統暴力型態犯罪，卻少經濟、甚至白領犯罪，故仍無解於外役監是為特定人士而設之批評。又如服刑優良、危害公安與秩序，仍屬模糊廣泛，則在修正案並未見有審議程序公正性的法定要求下，就仍留給主管機關極大裁量權，故如此拉高門檻是否會帶來更多外力干預，恐更值關注。無論修法與否皆有如此多之問題與弊端，不如廢掉外役監制度，並將資源投入監獄改善，使階段性處遇達於人性、人道與人權化。