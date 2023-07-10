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侯友宜不可「九二共識自助餐」

聯合報／ 陳長文／海基會首任秘書長、台灣人、中國人、良制一國信仰者（台北市）

千呼萬喚始出來，侯友宜公開表態支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，也表示要延續核能、要裁撤ＮＣＣ、要恢復特偵組等等…；在代表國民黨參選新北市長五年後，侯友宜總算聲援國民黨的路線，筆者一則以喜，一則以憂。

喜者，是侯友宜的表態還了馬英九總統「兩岸同屬中華民國」一個公道，這會凝聚藍軍士氣，相信對侯友宜民調必有幫助；憂者，是侯友宜的改變沒有對「九二共識」必要的鋪陳，讓外界認為是因為民調落後，在金溥聰的建議下而不得不然，而因此會產生兩個疑惑：一、什麼是侯友宜的中心思想，二、侯友宜跟金溥聰，誰才是總統候選人？

侯友宜在二○一八年代表國民黨當選新北市長，但許多議題與國民黨若即若離，藍軍固然憤懣，久了也覺得，牛不喝水強按頭，若這是侯友宜內心的價值，也只能尊重，或許這就是侯友宜獨特之處。

二○一九年韓國瑜提倡要重啟核四，當時侯友宜說這是「假議題」，核災的防範及處理善後都非常困難，大家要面對無力應變核災及無處貯存核廢料的事實等等；現在侯友宜要改變立場不是不行，而是應該給外界一個說法，否則就只是為了民調、為了選舉，會傷害到侯友宜的誠信與人設。

同樣的，現在侯友宜表態接受「合乎中華民國憲法」的九二共識，那就不能忽略九二共識文本中的「共謀國家統一」。對岸主張九二共識，也主張一國兩制，但九二共識不是一國兩制，並沒有所謂「一國兩制的九二共識」一說。

而站在中華民國的立場，九二共識就是「兩岸同屬中華民國，共謀國家統一」，這是迴避不了的文本事實。二○○八年馬英九總統主張「不統、不獨、不武」，那是指他任期內不談判統一，但既然承認九二共識，就不可能拒絕「共謀統一」。

用年輕人的話講，侯友宜千萬不可「九二共識自助餐」，只想挑好回答的、有選票的來接受，這反而會失去年輕族群的信任；民進黨更不可能讓對手稱心如意，不去挑起「共謀統一」的話題。因此，要在「共謀統一」的框架下獲取台灣社會的信任，國民黨只有回歸蔣經國總統留下來的珍貴資產—「一國良制」。

只要統一的前提是兩岸人民各自同意，對台灣就不會是壞事，而對岸要爭取台灣人民的「自願」統一，就必須先在制度上做出改革（就好比我們也當然要不斷的改革），這也就是筆者倡議「良制一國」的真義。

先總統經國先生就「統一」的目標，最早提出「一國良制」的主張，期許兩岸各自實現民主、自由均富的成就，其謀慮之深遠，值得今天的我們省思。附帶一提的是，筆者也希望蔣萬安市長，能夠克紹箕裘，承繼其祖父小蔣總統對兩岸和平統一的期盼。

侯友宜 九二共識 國民黨

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