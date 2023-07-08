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目前維持現狀僅有的良方

聯合報／ 楊志良

對於台獨工作者來說，必須認識一個嚴酷的事實：從美、日、韓，到歐洲，包括全部聯合國的會員國，均承認一中，沒有兩個中國，也沒有一中一台。但多數國家一方面是基於對民主與人權的信仰，一方面基於台積電對世界產業及經濟的影響，多主張中共不能以武力統一台灣。簡單來說，就是強調維持現狀。

五月中旬，本人受海峽兩岸醫藥衛生合作協會邀請，前往北京交流。客隨主便，參加海峽兩岸交流協會主辦的論壇。遇到自認為國師的李毅教授，口出狂言，認為中國已是世界強國，而且權力集中於習近平，應該早日武統台灣。即使為此必須犧牲七千萬人（五％人口），甚至美國如欲武力保衛台灣而發生核戰，死亡一億四千萬人（十％人口），也不過小菜一碟。本人聽到此說當場暴怒，拍桌大罵「你混蛋」！生命誠可貴，怎可視如草芥。果不其然，他的武統說反而引發中國網民暴動，認為攻打台灣李毅應該第一個去，如發生核戰，就把他綁在核彈頭上。

本人告知李毅，二二八事件死亡千人，政府道歉賠償數十年，尚未能完全消解社會仇恨對立。相關人士流亡日、美，組台獨團體，至今仍在。如果習近平武統台灣，將成為中華民族最大的罪人，且台獨運動必將世世代代，永不止息。

台獨工作者賴清德及他的追隨者，特別是他的主子蔡英文，沒有一點國格，一味抱美大腿。美國某些政要提出要全民配ＡＫ47，派出所配針刺飛彈，高價購買海岸布雷車，每架Ｆ─16Ｖ比新加坡購買的Ｆ─35還貴。目前蔡政府已依美方要求交付高額軍火費（保護費），但大量武器並未到貨。不斷提高募兵薪資，但結果慘兮兮，又因兵凶戰危，已募到的常備兵反而大量提前退伍；綠營大老、各級民意代表，有多少人鼓勵他的子弟從軍擔任常備軍人？所謂「備戰才能止戰」完全是空話謊言。民進黨曾執政的縣市，從台南、新竹到桃園，弊案連連，監察院連一件都沒彈劾，全是混蛋就不用提了。

台灣執政者不提中華民國，只要與中國有關的，就算是文化交流，如陸生來台，就丟紅帽子。四川扶輪社為回報台灣對汶川大地震的捐助，在疫情期間來函，擬捐贈五百萬劑合乎歐盟標準的快篩劑、二百萬件隔離衣等，均為陸委會拒絕。這與蔡英文所謂在理性、平等及相互尊重下和北京當局展開對話，完全背道而馳。反而為了保民進黨的選票，不斷增加仇中力道。

二○二二年九合一選舉後，下架民進黨逐漸成為多數人的共識，但多年洗腦下，社會氛圍已然形成，不論藍或白，從不提自己是中國人也是台灣人，好像說自己是中國人就是一種恥辱，中國就是個髒字。甚至目前台灣普遍使用的語言，也要正名為「台灣話」而不是閩南話。其實真正的「台灣話」應該是泰雅族、阿美族、西拉雅族等十七族的語言，請問將來人們如何溝通？

目前台灣不論是內政或外交，皆進退失據，只能附和國際輿論，維持現狀。這不就是本人所言「兩岸根本一中，但政治體制絕非」？這難道不是目前維持現狀僅有的良方？難道要附和習近平，追求一國一制？（作者為退休教授、前衛生署長）

台獨 蔡英文 李毅

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