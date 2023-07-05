台灣在「氣候變遷因應法」載明二○五○年淨零排放的目標，以回應「巴黎協定」的承諾，同時處於全球化商品與金融市場，承受綠色消費者與投資人的新興要求。各總統參選人對能源轉型卻深陷兩極對立數十年的泥淖，我們亟需能源政策的轉型，從供給面替換跳到需求面管理的第三條路。

核電萬能和非核家園，兩邊爭執超過卅年，短期不會立刻有共識；再生能源尚未過半的過渡期，要用核電還是天然氣比較好，太聚焦在供給面鬥爭，就會演變成排他性的零和對立。

憂慮核電復辟的恐懼，從三接到四接爭議，擅長用情緒勒索，操作成南北對立，再度裂解民間環保陣營，忘卻監督政府的本職，也讓天然氣投資累積財務風險尾大不掉，短期應變措施必將淪為長期閒置碳資產。另一邊則把缺電恐懼無限上綱，回頭撿拾已除役的大型核電廠，未精算重新延役的財務成本，嚴謹的科學評估程序擺旁邊，穩定供電被神聖化，不思分散式智慧電網與儲能的系統轉型。最荒謬的是執政黨，對核電延役「愛吃假細意」，想要腳踏兩條船。

國際大廠供應鏈的RE100倡議，積極運用再生能源，是持續接單的必要條件，國內卻囿於傳統立場的糾結，反而聚焦歐盟是否認定核電為綠電。近年政府太急於風光綠電衝量，欠缺社會溝通和社區利益共享機制，導致生態破壞、農地破碎、地景劇變，更衍生政治貪腐，「吃緊弄破碗」害綠能被汙名化。應加速破除公民電廠集資等法規障礙，未來讓更多元的再生能源都和民眾切身相關。特別需要能源政策轉型，把更多心力從供給面轉到需求面，而非傳統能源之間的短期抽換。

需求面管理的第三條路，節約能源是最快速、最便宜、最有效，沒有生態環境和社會衝突的副作用，最適合過渡時期的優先措施，更能調養整體製造業的國際競爭力體質。但奉承選民的傳統政客，不敢要求全民動起來負起這一代人的責任，更不願得罪選舉獻金的財團金主。

台灣能源九成以上都是進口，早該拿掉東亞鄰國最低油價的奶嘴，也不應享有全世界倒數第四低的電價。政府應該導正社會不公，移除對能源價格的不當補貼，停止用受薪階級的稅金補貼高耗電的產業，擴大用電大戶的綠能義務發電量。節能技術早就存在，台灣資訊專長的能源管理系統，如同企業做體檢，已驗證可減碳一至三成，再投資優化製程可達五成節能，不必壓榨勞工就可以擠出獲利。「以價制量」才會逼大家珍惜能源的使用，讓淨零技術有擴大應用的市場條件，掌握全球轉型黃金期的商機。

即將實施的碳費，受限於環保署執行量能，費率難以達到有效碳定價，財政部該及早研擬碳稅未來接軌碳費的整套法案，並規畫將稅收返還人民，讓民眾自主決定減碳方案。市場機制就是調整遊戲規則，讓企業和民眾改變行為模式，不必耗資數千億元的電廠開發，既可省下千年藻礁和珊瑚礁的破壞，更省下社會對抗的火藥庫，逃離政治空轉的虛耗，團結分裂的台灣共同體。