科技．人文聯合講座／民以食為天 機器人呢？

六月中旬舉辦的「台北國際食品系列展」，採用五項展覽聯合展出的模式，包括食品展、包裝工業展、食品加工機械展、飯店暨餐飲設備用品展、生技製藥設備展等，為疫後食品產業復甦注入一劑強心針。

本次展覽盛況空前，參展廠商約一千五百家，共計使用了四千多個攤位。寶島向以美食聞名於世，現場形形色色的試吃讓人驚豔，炒麵、餃子、肉圓、蘿蔔糕、麵線、麻辣燙、麻糬、方塊酥、冬瓜檸檬、椰奶、果醋、高山茶…店家分享美食毫不手軟，而參觀民眾吃人也不嘴軟，可謂你情我願，賓主盡歡。

隨著數位科技的進展，食品產業鏈的智慧裝置愈來愈靈活，在許多場域已成為不可或缺的得力助手。市面上常見的自動化設施包羅萬象，如蒸烤烘焙爐、包餡成型機、智能切片機、填充封口包裝機、智慧點餐系統、迴轉台送餐車、機器人服務生等，想得到的都看得到，而想不到的有時竟然也實現了。

為了減少人力資源，速食業者已逐步採用自助點餐系統。近三年疫情期間，為了降低人員接觸風險，智慧點餐機器更是遍地開花。透過觸控式螢幕的簡易操作，或者手機掃描條碼後點餐，早已成為許多消費者的日常。智能點餐提供了便捷靈活的餐品點選視窗，並能接受電子支付，結帳後再將發票自動存到載具。消費者以一機理萬機，還能隨時查看餐點進度、記錄常用餐點、選擇電子優惠券及線上儲值。

這年頭到餐廳用餐，從點餐、出餐到結帳，有時免不了要和機器人打交道。早期的機器人服務生只幫忙收餐盤，現在還能協助送餐，甚至到餐廳外巡航攬客。用餐時，我們已逐漸習慣喃喃自語的機器人服務生，像幽靈一般從身旁定速滑過。它們的造型多采多姿，既酷又萌，相當討喜；配送餐點時，一次可同步載運多層托盤，並具備避震及防撞的基本功能。此外，它們已建構餐廳地圖，可根據任務需求自動規畫最佳行進路線。餐廳服務評量的三要素：速度、溫度和態度，機器人服務生有朝一日必能達標。

其實，食品與機械設備的關聯相當深遠，這可從家家戶戶各式各樣的廚房家電略見一斑。個人對食品與機器連結的最初印象，來自於小時候購買吐司時，總會請店家使用神奇的土司切片機將整條土司切成一片片，回家後再以烤麵包機烘烤出香酥焦熱的美味土司。印象深刻的還有當年機器饅頭剛上市時，曾經在小鎮風靡一時，而現在又回歸到講究手作的養生饅頭。

參觀途中一路試吃，大啖小食之際，不禁要問：民以食為天，機器人以什麼為天呢？機器人縱然有十八般武藝滿足人類的味蕾，但自己卻無福享受美食，這輩子恐怕都要「以電為天」呀！（作者為台灣大學資訊工程系教授）