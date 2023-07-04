公民積極防衛 補強國防阻冒進

國防部公布修正後的《全民國防應變手冊》，雖比去年版本納入更多元素，但仍以避難、救護、防災和後勤為主，缺乏公民積極防衛的內涵。

甘地以非暴力抗爭促使印度脫離殖民，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞仿效甘地，以人民不合作的抵抗迫使蘇聯退出占領。已故的挪威國防部長赫爾斯特在其著作《新時代小國的防衛策略》中寫到：「以戰爭作為國家擴張策略的效益已經消失了，占領的代價遠遠高過侵略的軍事成本」。龐大潛在成本及負擔，人民的不合作不服從的抵抗，足以對占領者發揮嚇阻作用。

瑞典、奧地利、瑞士、荷蘭、芬蘭、丹麥、挪威及南斯拉夫等國，都將「非武裝國防」納入國防政策中。面對手無寸鐵的人民，殺戮遂變得荒謬，使侵略者無用武之地，陷入人道危機與軍心不安。而國際譴責、金融經貿制裁的壓力，更甚於交戰。

統治的合法性，必須取得道德上的正當性，政治學者及國際領導人的支持，及被統治國家公務員、官僚、記者、軍人和警察的服從，進而政治、經濟和社會機構的合作，始能有效治理。

筆者建議訂定《非武裝國防法》作為法源，並非取代軍事國防，而是作為補充性國防，可在敵人占領時發揮強大抵抗能量。載明國民依法必須擔負起團結抵抗侵略的義務，公務員、軍警有義務拒絕承認侵略者政權或傀儡政府，以消極執行方式抵制其命令；協助、掩護我方反抗者；以不合作、不服從對抗，癱瘓侵略者。

依《非武裝國防法》成立「公民非武裝戰略戰術研究中心」，發揮民間各專業領域能力；舉凡運輸工人知道如何癱瘓運輸系統、工會知曉罷工和怠工的技巧、企業老闆深悉杯葛市場的要領，此皆為公民防衛寶貴的資源。激發專業領域發想出對抗侵略者的獨特方法，編入公民《防衛指南》，並透過教育機構和媒體，納入公民教育的課程。不停創新與修正，增強《防衛指南》內容。

視侵略者控制的鬆動程度來升高抵抗，採取積極的非暴力干涉，如阻擾行政、另建機構體系或平行政府、占領癱瘓交通或特殊場所。

訓練與準備是成功的要素，若準備不周、條件不夠或缺乏戰鬥力，將使整個防衛喪失功效。定時舉行大規模「公民防衛演習」，測試檢討防禦成效，展現強大民力；經過大規模演習，大眾才懂得如何操作，不必擔心敵人情蒐、了解我們的抗爭計畫。也無需顧慮曝光，非暴力抗爭的原則就是透明，沒有祕密；公開演習不僅可以嚇阻入侵，同時也是為了提升人民的抵抗意志和信心，使敵人不敢輕易動武。

非暴力公民防衛對抗的是「非民主的併吞」，是針對此一不公義的事件，而不是針對中國領導人或軍人。只針對事，而非針對人的報復，不存在對人仇恨的因子。人道對待通敵背叛者，只有愛和寬恕的力量能召喚他的道德良知。反之，採用暴力和仇恨來制裁他，以暴易暴，只會適得其反，加重他的仇恨，招來殘暴反制，反而沒有機會讓他深自反省，發覺良知。並可召喚敵國人民同情而反戰、引發政變，如蘇聯解體危機。

一如甘地所言：必須去關愛、寬恕，不要心存仇恨，才能促使兩岸和平。比起使用暴力，非暴力實則需要更大的勇氣。