政大去蔣 直接改名算了

端午假期前夕有一則新聞，或許只與政大師生或校友有關，但卻是歷史斷層的縮影：就是繼續以「轉型正義」為名，決議移除四維堂內的蔣公遺像，同時將校內公車站名由「蔣公銅像」站，易名為「好漢坡站」。

其實近年來，不只是銅像或遺像，校歌也有人有意見，於是校方就想出了刀切豆腐兩面光的方式，搞了個新版本校歌，隨你唱哪個，然後移除圖書館小銅像，留下戶外的大銅像，算是給個交代。

好吧，這也要肯定用心良苦，平息爭議，畢竟原本校歌內的「吾黨」「革命」，讓人有黨派色彩，或不符時代之感，那麼原歌詞「建設中華民國」為什麼也修改了，難道因為不需要建設中華民國嗎？至於銅像，政大前身「南京中央政治學校」校長就是蔣某人是永遠不會改變的，又何必搞成政大與這號人物無關似的。

母校時不時就處於這類的爭議中，而爭議似乎還要繼續延燒下去，因為校內還有不少建築物是以過去校史上有關的人物如陳果夫、羅家倫與戴季陶等為名，是有些人眼中的「黨國推手」，而孫中山先生，也已淪為「面目模糊」的國父。

這或許才是爭議發生的原因，先由教改下手，把很多歷史上的大事件與大人物，輕描淡寫或一筆勾銷，讓人感到「模糊」；再不斷以汙名，將已模糊化的這些人，冠上各種不堪的人設。

從此造成這樣的怪現象：過去的學校歷史非常黑暗，必須修改，而相關人等，雖然他們對學校的貢獻與功過並不曾真正系統性討論過，但總之跟國民黨有關，就必須剷除，試問這樣被掏空的政大，有何意義？

同時，每逢十二月廿日為紀念川西戰役死難學長，而在文學院前「政大精神堡壘」獻花的「政大節」不如廢除；更可以直接討論更改政大校名，毋需徒留「黨校」虛名，因為這所大學本身，就與時任總司令的蔣中正創校，還有上述校內各大樓上的人名密不可分。